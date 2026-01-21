قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير قطاع الأعمال: 737 مشروعا للشركات التابعة في 13 محافظة تم تنفيذ معظمها ضمن حياة كريمة
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
في ذكراه.. قصة نهاية فاروق نجيب المأساوية وحفظه للقرآن الكريم
مدبولي يتفقد جناح الأزهر في معرض الكتاب ويشيد بمحتوياته.. صور
الرئيس السيسي: الحكومة سعيدة بمعدل النمو بس عاوز الأحسن
المغرب أعلى تصنيف عالمي للمنتخبات الأفريقية في الفيفا
الرئيس السيسي يضع 4 متطلبات لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط
محمد صلاح ضمن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
ننشر نص كلمة الرئيس في جلسة الحوار المخصصة لمصر بمنتدى دافوس
عاصفة مغناطيسية أرضية شديدة تثير أضواء ملونة في جميع أنحاء العالم.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزارتا الشباب والإسكان تتفقدان موقع مشروع المدينة الأولمبية بالعلمين الجديدة

وفد وزارة الشباب والرياضة يعاين موقع القرية الأولمبية
وفد وزارة الشباب والرياضة يعاين موقع القرية الأولمبية
ايمن محمود

استقبل الدكتور  محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، المهندس خالد سرور مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس يوسف راضي بقطاع التنمية والإنشاءات بالهيئة، ووفدًا من وزارة الشباب والرياضة بناء علي تكليفات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ضم كل من الدكتور زكريا محي الدين مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبدالمنعم مدير التسويق بالوزارة والاعضاء المعاونون وكذلك وفد من الهيئة الهندسية للقوات المسلحه ضم العديد من الادارات، بحضور المهندس عبد العزيز سليمان، نائب رئيس الجهاز، والعميد أحمد شهبة، مشرف عام الأمن.

وأشار الدكتور محمد خلف الله، أن المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية وتعاون وزارتي الإسكان والشباب والرياضة، لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي  لمدينة العلمين الجديدة، نظرا لما تمتلكه المدينه من مقومات طبيعية وبنية تحتية حديثة تجعلها مؤهلة لأن تصبح مركزًا إقليميًا ودوليًا للبطولات الرياضية والمعسكرات التدريبية.

من جانبه، أكّد الدكتور زكريا محي الدين مساعد الوزير ، أن مشروع المدينة الأولمبية العالمية يهدف إلى إنشاء ملاعب دولية ومعسكرات تدريب متطورة ومجمعات رياضية متعددة الاستخدامات، إلى جانب منشآت فندقية ومراكز تأهيل ورياضي ومرافق خدمية متكاملة، وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما يدعم خطط الدولة في استضافة البطولات الكبرى.

وأوضح رئيس الجهاز ، أنه خلال الزيارة، تم استعراض المقترحات المستهدفة لإقامة المدينة الأولمبية على مساحة تقترب من 800 فدان بموقع استراتيجي داخل مدينة العلمين الجديدة، كما أشار ممثلي وزارة الشباب والرياضة الي  إمكانية إنشاء مدينة ترفيهية كبرى تخدم السياحة الرياضية والعائلية، إلى جانب دراسة سبل دعم السياحة العلاجية من خلال إنشاء مراكز متخصصة للطب الرياضي.

وأكد المهندس خالد سرور أن المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز دور المدن الجديدة في التنمية الشاملة، ويمثل نموذجًا متكاملًا للتنسيق بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الشباب والرياضة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ مشروعات رياضية وسياحية وخدمية متقدمة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح العلمين الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشناوي

إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

كلود لوروا

كلود لوروا يُثير الجدل ويدعو لمقاطعة كأس العالم 2026 بسبب «إنفانتينو»

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

فيضانات في تونس

ظاهرة لم تحدث منذ 75 عامًا.. تونس تغرق في الفيضانات والجيش يتدخل

موظفون

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

الطقس

الصغرى 12 .. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

ريال مدريد

نتيجة وأهداف ريال مدريد وموناكو بدوري أبطال أوروبا .. فيديو

ترشيحاتنا

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط

إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق بني عدي بأسيوط

النائبة السابقة

بعد قليل.. محاكمة نائبة سابقة بتهمة دهس شاب بطريق صلاح سالم

ارشيفية

بعد قليل.. محاكمة ولية أمر وزوجها ضربا مشرفة اتوبيس مدرسة بالعمرانية

بالصور

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

بخط اليد.. مدبولي يكتب كلمة تذكارية لجناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

فيديو

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد