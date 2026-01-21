وزارتا الشباب والإسكان تتفقدان موقع مشروع المدينة الأولمبية بالعلمين الجديدة

استقبل الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، المهندس خالد سرور مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس يوسف راضي بقطاع التنمية والإنشاءات بالهيئة، ووفدًا من وزارة الشباب والرياضة بناء علي تكليفات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ضم كل من الدكتور زكريا محي الدين مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبدالمنعم مدير التسويق بالوزارة والاعضاء المعاونون وكذلك وفد من الهيئة الهندسية للقوات المسلحه ضم العديد من الادارات، بحضور المهندس عبد العزيز سليمان، نائب رئيس الجهاز، والعميد أحمد شهبة، مشرف عام الأمن.

وأشار الدكتور محمد خلف الله، أن المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية وتعاون وزارتي الإسكان والشباب والرياضة، لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمدينة العلمين الجديدة، نظرا لما تمتلكه المدينه من مقومات طبيعية وبنية تحتية حديثة تجعلها مؤهلة لأن تصبح مركزًا إقليميًا ودوليًا للبطولات الرياضية والمعسكرات التدريبية.

من جانبه، أكّد الدكتور زكريا محي الدين مساعد الوزير ، أن مشروع المدينة الأولمبية العالمية يهدف إلى إنشاء ملاعب دولية ومعسكرات تدريب متطورة ومجمعات رياضية متعددة الاستخدامات، إلى جانب منشآت فندقية ومراكز تأهيل ورياضي ومرافق خدمية متكاملة، وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما يدعم خطط الدولة في استضافة البطولات الكبرى.

وأوضح رئيس الجهاز ، أنه خلال الزيارة، تم استعراض المقترحات المستهدفة لإقامة المدينة الأولمبية على مساحة تقترب من 800 فدان بموقع استراتيجي داخل مدينة العلمين الجديدة، كما أشار ممثلي وزارة الشباب والرياضة الي إمكانية إنشاء مدينة ترفيهية كبرى تخدم السياحة الرياضية والعائلية، إلى جانب دراسة سبل دعم السياحة العلاجية من خلال إنشاء مراكز متخصصة للطب الرياضي.

وأكد المهندس خالد سرور أن المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز دور المدن الجديدة في التنمية الشاملة، ويمثل نموذجًا متكاملًا للتنسيق بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الشباب والرياضة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ مشروعات رياضية وسياحية وخدمية متقدمة.