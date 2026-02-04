أشرف زكي: استبعاد أم جاسر شرط استئناف تصوير مسلسل «روح OFF»

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مضيّع مجهود الفرقة| حازم إمام ينتقد أداء «بن رمضان» مع الأهلي
الزراعة تكثف حملات التفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية
منال عوض: التحديات المتزايدة بقطاع المخلفات تتطلب تبني حلولاً قائمة على التخطيط طويل الأجل
نموذج للصمود.. بابا الفاتيكان يبعث رسالة لرئيس مجلس النواب اللبناني
إعلام عبري يزعم القضاء على قائد لواء شمال غزة التابع لحركة الجهاد الإسلامي
أردوغان: القاهرة وأنقرة تعملان على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة
«الغندور»: الأهلي في طريقه للتعاقد مع مهاجم سنغالي
الرئيس التركي: مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا ونسعى لبناء نموذج اقتصادي مشترك
بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟
الكيلو بـ100 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء بعد الزيادة
الرئيس السيسي: حريص على مواصلة العمل مع الجانب التركي للوصول لركائز السلام
علّق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على أزمة مسلسل «روح OFF»، مؤكدًا أن النقابة لا تمانع استكمال تصوير العمل، بشرط الالتزام الكامل بلوائح النقابة واستبعاد البلوجر «أم جاسر» من المشاركة في المسلسل.
وأوضح أشرف زكي، في تصريحات صحفية، أنه في حال تنفيذ قرار الاستبعاد، يمكن لفريق العمل استئناف التصوير فورًا بدءًا من اليوم، مشددًا على أن النقابة لا تعادي أي عمل فني، لكنها تلتزم بتطبيق القوانين المنظمة للمهنة دون استثناءات.
وكانت نقابة المهن التمثيلية قد أعلنت إيقاف مسلسل «روح OFF» ومنعه من العرض خلال الموسم الرمضاني 2026، بسبب مخالفته الصريحة لتعليمات وقرارات النقابة، وذلك بعد توجيه أكثر من تنبيه وتحذير لمنتج العمل بضرورة الالتزام باللوائح المعمول بها.
وأشارت النقابة، في بيان رسمي، إلى أن آخر المخالفات تمثلت في ظهور منتج المسلسل في مقطع فيديو متداول، أثناء تعاقده مع البلوجر «أم جاسر» للمشاركة في أحد الأعمال الفنية، وهو ما يُعد مخالفة واضحة لقرارات النقابة التي تحظر الاستعانة بغير المقيدين بجداولها دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.
وأكدت نقابة المهن التمثيلية أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات أو محاولات للتحايل على القوانين، مشددة على أن حماية المهنة وصون حقوق أعضائها تأتي في مقدمة أولوياتها، وأن أي عمل فني لا يلتزم بالضوابط القانونية سيواجه إجراءات حاسمة.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن قرار إيقاف مسلسل «روح OFF» نهائي ولا رجعة فيه، التزامًا بتطبيق القانون وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص واحترام قواعد العمل داخل الوسط الفني.

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

