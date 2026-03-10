قبل شراء كحك العيد.. 7 احتياطات مهمة لتجنب الغش في الأسواق

مع اقتراب عيد الفطر يزداد الإقبال على شراء كحك العيد من المحلات والمخابز، لكن خبراء سلامة الغذاء يؤكدون ضرورة الانتباه إلى عدة أمور قبل الشراء، حتى يحصل المستهلك على منتج آمن وصحي.

وينصح المتخصصون بشراء الكحك من أماكن معروفة وموثوقة لضمان جودة المكونات وطريقة التصنيع، مع التأكد من نظافة المكان وطريقة عرض المخبوزات.

كما يجب الانتباه إلى لون الكحك، حيث يكون الكحك الجيد ذا لون ذهبي فاتح وليس داكنا بشكل مبالغ فيه، لأن اللون الداكن قد يدل على تعرضه لحرارة زائدة أثناء الخبز.

ويفضل أيضا التأكد من رائحة الكحك، إذ يجب أن تكون رائحته طبيعية ومميزة، بينما قد تشير الرائحة الغريبة أو الزنخة إلى فساد السمن أو سوء التخزين.

ومن الضروري كذلك مراجعة تاريخ الانتاج ومدة الصلاحية المدونة على العبوة في حالة شراء الكحك المعبأ، والتأكد من سلامة التغليف وعدم وجود أي تلف في العبوة.

ويحذر الخبراء من الانسياق وراء الأسعار المنخفضة بشكل مبالغ فيه، لأن ذلك قد يكون مؤشرا على استخدام مكونات منخفضة الجودة.

ويؤكد المختصون أن الانتباه لهذه التفاصيل البسيطة يساعد على شراء كحك طازج وآمن والاستمتاع بحلوى العيد دون التعرض لأي مشكلات صحية.