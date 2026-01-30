فاروق حسني: جوي أوورد تكريم لكل المصريين.. وفوز العناني باليونسكو ثأر شخصي لي

قال الفنان، ووزير الثقافة الأسبق الدكتور فاروق حسني، إن فوزه بجائزة «Joy Awards» حمل له طابعًا خاصًا ومختلفًا، مؤكدًا أن هذا التكريم لم يكن موجّهًا لشخصه فقط، بل اعتبره تكريمًا لمصر وللمثقفين والفنانين المصريين جميعًا، واصفًا لحظة تسلّمه الجائزة بأنها «لا يمكن وصفها».

تقدير مسيرته الفنية والثقافية

وأضاف فاروق حسني، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، أن شعوره أثناء التكريم كان مزيجًا من الفخر والامتنان، مشيرًا إلى أن تقدير مسيرته الفنية والثقافية بعد سنوات طويلة من العطاء يُعد رسالة مهمة بقيمة الفن ودوره في تشكيل الوعي.

فوز العناني باليونسكو

وتطرق وزير الثقافة الأسبق إلى فوز الدكتور خالد العناني بمقعد المدير العام لمنظمة اليونسكو، مؤكدًا أن هذه اللحظة كان لها وقع خاص عليه، قائلًا: «شعرت وقتها وكأنني أخذت ثأرًا شخصيًا لي، وعدت بقوة من خلال فوز خالد العناني»، في إشارة إلى ما تعرض له سابقًا خلال ترشحه للمنصب نفسه.

تقديم كوادر ثقافية

وأوضح أن هذا الفوز يمثل انتصارًا للدبلوماسية الثقافية المصرية، ويعكس مكانة مصر الحضارية وقدرتها على تقديم كوادر ثقافية قادرة على المنافسة عالميًا، معتبرًا أن العناني عبّر عن مصر بصورة مشرفة على الساحة الدولية.

كواليس إنشاء متحفه الخاص

وكشف فاروق حسني عن كواليس إنشاء متحفه الفني الخاص، موضحًا أن المكان لم يكن في بدايته مُعدًا أو مهيأً ليكون متحفًا، بل كان موقعًا قديمًا ومحدود المساحة، إلا أن الفكرة تطورت تدريجيًا حتى تحولت إلى مشروع ثقافي وفني متكامل.

وأشار إلى أن المتحف يحمل سمات خاصة تعكس تجربته الفنية الطويلة، حيث تم توزيع الأعمال بعناية داخل الفراغات المختلفة، بما يمنح كل لوحة مساحتها الخاصة للتفاعل مع الجمهور، مؤكدًا أن المتحف لم يكن مجرد مكان لعرض الأعمال، بل تجربة بصرية وفكرية متكاملة.

أثر إنساني وثقافي

واختتم فاروق حسني حديثه بالتأكيد على أن الفن الحقيقي يبقى شاهدًا على الزمن، وأن ما يسعى إليه من خلال متحفه وتجاربه الفنية هو ترك أثر إنساني وثقافي يتجاوز حدود اللحظة.