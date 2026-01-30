قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لجنة الحكام تعلن طواقم مباريات الجمعة في الدوري الممتاز
تسليم مستريح السيارات لمصر .. من هو أمير الهلالي نصاب الـ 2 مليار؟
دعاء ثاني جمعة من شعبان .. كلمات تغفر ذنوبك وتقضي حاجتك
مخاوف استخباراتية أمريكية من تجدد الاضطرابات في إيران الأحد
فاروق حسني: جوي أوورد تكريم لكل المصريين.. وفوز العناني باليونسكو ثأر شخصي لي
توغل إسرائيلي وتفخيخ منزل في جنوب لبنان
هيئة الكتاب تكشف حقيقة غلق معرض الكتاب اليوم: محاولة لعرقلة العرس الثقافي
شوبير: إذا لم يحضر إمام عاشور التدريبات اليوم تنتهي مسيرته مع الأهلي
انطلاق أولى رحلات عمرة وزارة التضامن 25 شعبان
أقل سعر دولار اليوم 30-1-2026
دعاء في الجمعة الثانية من شعبان للفرج .. مستجاب بـ 3 مواطن اليوم
طبول الحرب تُقرع من جديد.. خيارات عسكرية ضد إيران على طاولة ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فاروق حسني: جوي أوورد تكريم لكل المصريين.. وفوز العناني باليونسكو ثأر شخصي لي

فاروق حسني
فاروق حسني
محمد البدوي

قال الفنان، ووزير الثقافة الأسبق الدكتور فاروق حسني، إن فوزه بجائزة «Joy Awards» حمل له طابعًا خاصًا ومختلفًا، مؤكدًا أن هذا التكريم لم يكن موجّهًا لشخصه فقط، بل اعتبره تكريمًا لمصر وللمثقفين والفنانين المصريين جميعًا، واصفًا لحظة تسلّمه الجائزة بأنها «لا يمكن وصفها».

تقدير مسيرته الفنية والثقافية 

وأضاف فاروق حسني، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، أن شعوره أثناء التكريم كان مزيجًا من الفخر والامتنان، مشيرًا إلى أن تقدير مسيرته الفنية والثقافية بعد سنوات طويلة من العطاء يُعد رسالة مهمة بقيمة الفن ودوره في تشكيل الوعي.

فوز العناني باليونسكو

وتطرق وزير الثقافة الأسبق إلى فوز الدكتور خالد العناني بمقعد المدير العام لمنظمة اليونسكو، مؤكدًا أن هذه اللحظة كان لها وقع خاص عليه، قائلًا: «شعرت وقتها وكأنني أخذت ثأرًا شخصيًا لي، وعدت بقوة من خلال فوز خالد العناني»، في إشارة إلى ما تعرض له سابقًا خلال ترشحه للمنصب نفسه.

تقديم كوادر ثقافية

وأوضح أن هذا الفوز يمثل انتصارًا للدبلوماسية الثقافية المصرية، ويعكس مكانة مصر الحضارية وقدرتها على تقديم كوادر ثقافية قادرة على المنافسة عالميًا، معتبرًا أن العناني عبّر عن مصر بصورة مشرفة على الساحة الدولية.

كواليس إنشاء متحفه الخاص

وكشف فاروق حسني عن كواليس إنشاء متحفه الفني الخاص، موضحًا أن المكان لم يكن في بدايته مُعدًا أو مهيأً ليكون متحفًا، بل كان موقعًا قديمًا ومحدود المساحة، إلا أن الفكرة تطورت تدريجيًا حتى تحولت إلى مشروع ثقافي وفني متكامل.

وأشار إلى أن المتحف يحمل سمات خاصة تعكس تجربته الفنية الطويلة، حيث تم توزيع الأعمال بعناية داخل الفراغات المختلفة، بما يمنح كل لوحة مساحتها الخاصة للتفاعل مع الجمهور، مؤكدًا أن المتحف لم يكن مجرد مكان لعرض الأعمال، بل تجربة بصرية وفكرية متكاملة.

أثر إنساني وثقافي

واختتم فاروق حسني حديثه بالتأكيد على أن الفن الحقيقي يبقى شاهدًا على الزمن، وأن ما يسعى إليه من خلال متحفه وتجاربه الفنية هو ترك أثر إنساني وثقافي يتجاوز حدود اللحظة.

فاروق حسني joy awards العناني الآثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

أرشيفية

بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس

إنترنت بلا حدود

حملة لتطبيق إنترنت بلا حدود في مصر .. كم تكلفة الباقة المفتوحة؟

الذهب

سعره مش هينزل | شعبة الذهب تعلن خبرا صادما عن المعدن الأصفر

المتهمة بقتل الفنانة هدى شعراوي

الأمن السوري يعلن القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة هدى شعراوي

ترشيحاتنا

الفيشاوي

حبيب جدو .. أحمد الفيشاوي يحتفل بسبوع نجل سمية الألفي

ياسمين صبري

بإطلالة كاجوال.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري على إنستجرام

كتاب انا وياسر عرفات

أنا وياسر عرفات .. كتاب جديد لـ أسامة شرشر بمعرض القاهرة الدولي

بالصور

مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس

مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا

مين قالك مابيحصلهمش حاجة .. التدخين أمام الآخرين يعرضهم لـ 11 مرض خطير | تفاصيل

التدخين السلبي
التدخين السلبي
التدخين السلبي

أعراض واضحة تظهر عند حدوث تلف الكلى .. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

نغم صالح
نغم صالح
نغم صالح

فيديو

ملكة جمال أمريكا

ملكة جمال أمريكا.. انتصرت على توقعات الأطباء وخسرت المعركة الأخيرة

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زوجتي لها اليد العليا في البيت .. وبسمع كلامها جدا

نغم صالح

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زي ما اتعلمنا من اللي قبلنا لازم نفيد الأجيال الجاية .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد