فاروق حسني: الثقافة «مُعدية» ونهضة السعودية تسعدني

قال الفنان الكبير ووزير الثقافة الأسبق الدكتور فاروق حسني، إنه عندما عرض فكرة إنشاء مشروع المتحف المصري الكبير على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كان يتوقع رد فعل غاضبًا بسبب التكلفة الضخمة للمشروع، قائلًا: «افتكرت إنه هايشتمني، لكني فوجئت بترحيبه بالفكرة ودعمه لها».

مشروع المتحف المصري الكبير

وأضاف فاروق حسني، خلال حوار تلفزيوني ببرنامج يحدث في مصر أن مشروع المتحف المصري الكبير كان حلمًا ثقافيًا وحضاريًا لمصر، مؤكدًا أن دعم القيادة السياسية في ذلك الوقت كان عاملًا حاسمًا في تحويل الفكرة من مجرد تصور إلى مشروع قومي كبير.

الثقافة «مُعدية»

وأكد وزير الثقافة الأسبق أن الثقافة بطبيعتها «مُعدية»، موضحًا أنه يشعر بسعادة حقيقية عندما يرى نهضة ثقافية وبزوغًا فنيًا في أي دولة عربية، معتبرًا أن ازدهار الثقافة في دولة ما ينعكس إيجابيًا على المنطقة بأكملها.

المنافسة الثقافية الصحية

وأشار إلى أن المنافسة الثقافية الصحية بين الدول العربية تُسهم في رفع مستوى الوعي والفنون، وتعزز من قيمة الإبداع كقوة ناعمة قادرة على بناء الجسور بين الشعوب.

إشادة بتطور المملكة العربية السعودية

وأشاد فاروق حسني بالتطور الثقافي والفني الذي تشهده المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن ما يحدث هناك يمثل نقلة نوعية واضحة في المشهد الثقافي العربي.

وتحدث عن تجربته خلال تكريمه في حفل «Joy Awards»، معتبرًا أن الحدث يعكس حجم الاهتمام الكبير بالثقافة والفنون، ويؤكد أن المملكة تسير بخطوات واثقة نحو ترسيخ مكانتها كمنصة عربية ودولية للفن والإبداع.

الاستثمار في الثقافة

واختتم فاروق حسني حديثه بالتأكيد على أن الاستثمار في الثقافة ليس ترفًا، بل ضرورة حضارية، مشددًا على أن دعم الفنون هو الطريق الأقصر لبناء الإنسان وتعزيز صورة الدول على المستوى الدولي.