قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لجنة الحكام تعلن طواقم مباريات الجمعة في الدوري الممتاز
تسليم مستريح السيارات لمصر .. من هو أمير الهلالي نصاب الـ 2 مليار؟
دعاء ثاني جمعة من شعبان .. كلمات تغفر ذنوبك وتقضي حاجتك
مخاوف استخباراتية أمريكية من تجدد الاضطرابات في إيران الأحد
فاروق حسني: جوي أوورد تكريم لكل المصريين.. وفوز العناني باليونسكو ثأر شخصي لي
توغل إسرائيلي وتفخيخ منزل في جنوب لبنان
هيئة الكتاب تكشف حقيقة غلق معرض الكتاب اليوم: محاولة لعرقلة العرس الثقافي
شوبير: إذا لم يحضر إمام عاشور التدريبات اليوم تنتهي مسيرته مع الأهلي
انطلاق أولى رحلات عمرة وزارة التضامن 25 شعبان
أقل سعر دولار اليوم 30-1-2026
دعاء في الجمعة الثانية من شعبان للفرج .. مستجاب بـ 3 مواطن اليوم
طبول الحرب تُقرع من جديد.. خيارات عسكرية ضد إيران على طاولة ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فاروق حسني: الثقافة «مُعدية» ونهضة السعودية تسعدني

فاروق حسني
فاروق حسني
محمد البدوي

قال الفنان الكبير ووزير الثقافة الأسبق الدكتور فاروق حسني، إنه عندما عرض فكرة إنشاء مشروع المتحف المصري الكبير على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كان يتوقع رد فعل غاضبًا بسبب التكلفة الضخمة للمشروع، قائلًا: «افتكرت إنه هايشتمني، لكني فوجئت بترحيبه بالفكرة ودعمه لها».

مشروع المتحف المصري الكبير

وأضاف فاروق حسني، خلال حوار تلفزيوني ببرنامج يحدث في مصر أن مشروع المتحف المصري الكبير كان حلمًا ثقافيًا وحضاريًا لمصر، مؤكدًا أن دعم القيادة السياسية في ذلك الوقت كان عاملًا حاسمًا في تحويل الفكرة من مجرد تصور إلى مشروع قومي كبير.

الثقافة «مُعدية»

وأكد وزير الثقافة الأسبق أن الثقافة بطبيعتها «مُعدية»، موضحًا أنه يشعر بسعادة حقيقية عندما يرى نهضة ثقافية وبزوغًا فنيًا في أي دولة عربية، معتبرًا أن ازدهار الثقافة في دولة ما ينعكس إيجابيًا على المنطقة بأكملها.

المنافسة الثقافية الصحية

وأشار إلى أن المنافسة الثقافية الصحية بين الدول العربية تُسهم في رفع مستوى الوعي والفنون، وتعزز من قيمة الإبداع كقوة ناعمة قادرة على بناء الجسور بين الشعوب.

إشادة بتطور المملكة العربية السعودية

وأشاد فاروق حسني بالتطور الثقافي والفني الذي تشهده المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن ما يحدث هناك يمثل نقلة نوعية واضحة في المشهد الثقافي العربي.

وتحدث عن تجربته خلال تكريمه في حفل «Joy Awards»، معتبرًا أن الحدث يعكس حجم الاهتمام الكبير بالثقافة والفنون، ويؤكد أن المملكة تسير بخطوات واثقة نحو ترسيخ مكانتها كمنصة عربية ودولية للفن والإبداع.

الاستثمار في الثقافة

واختتم فاروق حسني حديثه بالتأكيد على أن الاستثمار في الثقافة ليس ترفًا، بل ضرورة حضارية، مشددًا على أن دعم الفنون هو الطريق الأقصر لبناء الإنسان وتعزيز صورة الدول على المستوى الدولي.

فاروق حسني مبارك الآثار المتحف المصري المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

أرشيفية

بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس

إنترنت بلا حدود

حملة لتطبيق إنترنت بلا حدود في مصر .. كم تكلفة الباقة المفتوحة؟

الذهب

سعره مش هينزل | شعبة الذهب تعلن خبرا صادما عن المعدن الأصفر

المتهمة بقتل الفنانة هدى شعراوي

الأمن السوري يعلن القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة هدى شعراوي

بالصور

مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس

مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا

مين قالك مابيحصلهمش حاجة .. التدخين أمام الآخرين يعرضهم لـ 11 مرض خطير | تفاصيل

التدخين السلبي
التدخين السلبي
التدخين السلبي

أعراض واضحة تظهر عند حدوث تلف الكلى .. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

نغم صالح
نغم صالح
نغم صالح

فيديو

ملكة جمال أمريكا

ملكة جمال أمريكا.. انتصرت على توقعات الأطباء وخسرت المعركة الأخيرة

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زوجتي لها اليد العليا في البيت .. وبسمع كلامها جدا

نغم صالح

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زي ما اتعلمنا من اللي قبلنا لازم نفيد الأجيال الجاية .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد