فاروق حسني: العصر الحالي يفتقر إلى النجوم والقمم الثقافية الكبرى

قال الفنان ووزير الثقافة الأسبق الدكتور فاروق حسني، إن العصر الحالي يفتقر إلى النجوم والقمم الثقافية الكبرى التي كانت تصنع حالة من الوهج والزخم في المشهد الثقافي والفني، مشيرًا إلى أن جيله شهد أسماء وصفها بـ«الأباطرة»، الذين تركوا بصمات خالدة وأسهموا في تشكيل الوعي العام وصناعة التأثير الحقيقي.

الفارق بين الماضي والحاضر

وأضاف فاروق حسني، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، أن الفارق بين الماضي والحاضر لا يكمن فقط في المواهب، بل في قيمة الرموز الثقافية وقدرتها على قيادة المشهد وصناعة حالة عامة من الحضور والاحترام.

جوي أوورد.. تكريم لكل المصريين

وتحدث وزير الثقافة الأسبق عن فوزه بجائزة «Joy Awards»، مؤكدًا أن هذا التكريم حمل له طابعًا خاصًا ومختلفًا، إذ شعر أن الجائزة لم تكن موجهة لشخصه فقط، بل لكل المصريين، قائلًا: «كانت لحظة لا يمكن وصفها».

قيمة التجربة الثقافية والفنية المصرية

وأوضح أن هذا التكريم يُعد اعترافًا بقيمة التجربة الثقافية والفنية المصرية، ورسالة تقدير لمسيرة طويلة من العمل والعطاء في مجالات الفن والثقافة، مؤكدًا أن الجوائز الحقيقية هي التي تأتي بعد سنوات من التجربة والتراكم.

فوز خالد العناني باليونسكو

وعن فوز الدكتور خالد العناني بمقعد المدير العام لمنظمة اليونسكو، عبّر فاروق حسني عن مشاعر خاصة تجاه هذه اللحظة، مؤكدًا أنه شعر وكأنها «انتقام شخصي» له، بعد تجربته السابقة مع المنصب، مضيفًا: «شعرت أنني أخذت بالثأر وعدت بقوة من خلال فوز خالد العناني».

وأشار إلى أن هذا الفوز يمثل انتصارًا حقيقيًا لمصر على الساحة الدولية، ويعكس مكانتها الحضارية والثقافية، فضلًا عن كفاءة أبنائها وقدرتهم على المنافسة في أرفع المحافل العالمية.