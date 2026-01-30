قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لجنة الحكام تعلن طواقم مباريات الجمعة في الدوري الممتاز
تسليم مستريح السيارات لمصر .. من هو أمير الهلالي نصاب الـ 2 مليار؟
دعاء ثاني جمعة من شعبان .. كلمات تغفر ذنوبك وتقضي حاجتك
مخاوف استخباراتية أمريكية من تجدد الاضطرابات في إيران الأحد
فاروق حسني: جوي أوورد تكريم لكل المصريين.. وفوز العناني باليونسكو ثأر شخصي لي
توغل إسرائيلي وتفخيخ منزل في جنوب لبنان
هيئة الكتاب تكشف حقيقة غلق معرض الكتاب اليوم: محاولة لعرقلة العرس الثقافي
شوبير: إذا لم يحضر إمام عاشور التدريبات اليوم تنتهي مسيرته مع الأهلي
انطلاق أولى رحلات عمرة وزارة التضامن 25 شعبان
أقل سعر دولار اليوم 30-1-2026
دعاء في الجمعة الثانية من شعبان للفرج .. مستجاب بـ 3 مواطن اليوم
طبول الحرب تُقرع من جديد.. خيارات عسكرية ضد إيران على طاولة ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فاروق حسني: لم أتراجع في أي معركة ثقافية خضتها.. وعلاقتي بعائلة مبارك مستمرة

فاروق حسني
فاروق حسني
محمد البدوي

قال الفنان، ووزير الثقافة الأسبق الدكتور فاروق حسني، إنه لم يتراجع يومًا عن أي معركة ثقافية خاضها طوال مسيرته، مؤكدًا أنه كان دائمًا على يقين بأنه يقف في صف الحق، مهما كانت حدة المواجهات أو الضغوط المحيطة.

التحديات والصراعات الفكرية

وأضاف فاروق حسني، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، أنه تولى منصب وزير الثقافة لمدة 23 عامًا في حكومة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مشيرًا إلى أن هذه السنوات كانت مليئة بالتحديات والصراعات الفكرية، لكنه ظل متمسكًا بقناعاته الثقافية ورؤيته لدور الفن في المجتمع.

العلاقات الإنسانية لا تُقاس بالمناصب

وأكد وزير الثقافة الأسبق أنه ما زال يحتفظ بعلاقة طيبة مع عائلة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، موضحًا أن العلاقات الإنسانية لا تُقاس بالمناصب، وإنما بالمواقف والتجارب المشتركة.

واقعة معرض الكتاب

وكشف فاروق حسني عن أحد المواقف التي شعر خلالها بالتهميش، حين قرأ في عناوين الصحف أن صفوت الشريف افتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب بدلًا منه، قائلًا إن هذا الأمر أثار غضبه ودفعه لتقديم استقالة مكتوبة إلى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وأوضح أن هذه الواقعة كانت نقطة فارقة، مشيرًا إلى أن الرئيس تعامل معها بطريقته الخاصة، التي وصفها بأنها كانت أسلوبه في المصالحة واحتواء الموقف، دون الدخول في صدام مباشر.

مكانة وزارة الثقافة

وأضاف أن تلك المرحلة كانت مليئة بالحساسيات داخل العمل الحكومي، إلا أنه كان حريصًا على الدفاع عن مكانة وزارة الثقافة ودورها، معتبرًا أن أي مساس بها كان يمس المشروع الثقافي المصري بأكمله.

واختتم فاروق حسني حديثه بالتأكيد على أن المعارك الثقافية التي خاضها لم تكن شخصية، بل كانت دفاعًا عن حرية الإبداع واستقلال الثقافة، مشددًا على أنه لا يشعر بالندم على أي موقف اتخذه طالما كان مؤمنًا بعدالته.

محمد حسني مبارك العلاقات الإنسانية الدكتور فاروق حسني الثقافة معرض الكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

أرشيفية

بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس

إنترنت بلا حدود

حملة لتطبيق إنترنت بلا حدود في مصر .. كم تكلفة الباقة المفتوحة؟

الذهب

سعره مش هينزل | شعبة الذهب تعلن خبرا صادما عن المعدن الأصفر

المتهمة بقتل الفنانة هدى شعراوي

الأمن السوري يعلن القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة هدى شعراوي

بالصور

مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس

مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا

مين قالك مابيحصلهمش حاجة .. التدخين أمام الآخرين يعرضهم لـ 11 مرض خطير | تفاصيل

التدخين السلبي
التدخين السلبي
التدخين السلبي

أعراض واضحة تظهر عند حدوث تلف الكلى .. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

نغم صالح
نغم صالح
نغم صالح

فيديو

ملكة جمال أمريكا

ملكة جمال أمريكا.. انتصرت على توقعات الأطباء وخسرت المعركة الأخيرة

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زوجتي لها اليد العليا في البيت .. وبسمع كلامها جدا

نغم صالح

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زي ما اتعلمنا من اللي قبلنا لازم نفيد الأجيال الجاية .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد