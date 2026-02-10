قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الذهب يتخلى عن مكاسبه وسط ترقب بيانات اقتصادية أمريكية

أ ش أ

تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، متخلية عن مكاسب قوية حققتها في الجلسة السابقة، في ظل حالة من الترقب والحذر التي تسيطر على أسواق المعادن قبيل صدور حزمة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة في وقت لاحق من الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.8% ليصل إلى 5,016.28 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة مماثلة إلى 5,041.60 دولار للأوقية.

كما تراجعت الفضة الفورية بنسبة 2.4% إلى 81.29 دولار للأوقية، في حين انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 2% ليصل إلى 2,081.71 دولار للأوقية.

وشهدت أسواق المعادن الثمينة تقلبات حادة خلال الأسبوع الماضي، بفعل عمليات جني الأرباح وتضخم المراكز الاستثمارية، ما دفع الأسعار للتراجع من مستويات قياسية.

وأسهمت حالة عدم اليقين بشأن توجهات السياسة النقدية الأمريكية، في ظل احتمال تغيير قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في زيادة حدة التذبذبات.

وينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع على البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية، بحثا عن مؤشرات أوضح بشأن أداء أكبر اقتصاد في العالم والمسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

ومن المقرر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر يناير يوم الأربعاء، يعقبها صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الجمعة، وسط توقعات بأن تؤثر القراءتان بشكل مباشر في قرارات الاحتياطي الفيدرالي، نظرا لأهمية التضخم وقوة سوق العمل في رسم السياسة النقدية.

وفي السياق ذاته، تواصل الأسواق تقييم آفاق السياسة النقدية المحتملة تحت قيادة كيفن وارش، المرشح الذي يدعمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتولي رئاسة الاحتياطي الفيدرالي عقب انتهاء ولاية جيروم باول في مايو.

ويُنظر إلى وارش على أنه خيار أقل تساهلا، إذ أدى ترشيحه إلى تكبد أسواق المعادن خسائر حادة لم تتعافَ منها حتى الآن، حيث تراجع الذهب من مستوى قياسي قارب 5,600 دولار للأوقية، بينما هبطت الفضة من مستويات تجاوزت 120 دولارا للأوقية.

هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

تباطؤ مفاجئ يضرب سوق السيارات الكهربائية بالصين.. هذه العلامات الأكثر تأثرا

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

مرسيدس تستعد لـ إطلاق سيارة كهربائية جديدة عالية الأداء

