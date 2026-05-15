اندلاع حريق بشونة كتان بالغربية والدفع بـ7 سيارات مطافئ

نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل في إخماد نيران حريق هائل بشونة كتان إثر ارتفاع درجة الحرارة وتم الدفع ب7 سيارات مطافىء لإخماد نيران الحريق بنطاق قرية شبرا ملس مركز زفتي دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران بشونة الكتان بقرية شبرا ملس بنطاق دائرة المركز .

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وتم الدفع ب7سيارات مطافىء وتم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية قبل امتدادها إلي الشون المجاورة بذات القرية.

إخماد نيران حريق

وكشف شهود عيان من أهالي القرية يفيد بإشتعال النيران بشونة كتان تقع علي مساحة 150 م2 دون وقوع إصابات وخسائر بشرية فضلا عن تصاعد ادخنه الحريق لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.