من المجموعات إلى النهائي.. تفاصيل النسخة الأكبر لكأس العالم 2026

تستعد بطولة كأس العالم 2026 لانطلاقة تاريخية واستثنائية في نسخة تعد الأكبر والأضخم في تاريخ المونديال بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبًا لأول مرة.

نظام جديد للمجموعات

ويشهد مونديال 2026 تطبيق نظام جديد في مرحلة المجموعات حيث سيتم تقسيم المنتخبات الـ48 إلى 12 مجموعة تضم كل مجموعة 4 منتخبات بدلًا من النظام السابق الذي كان يعتمد على 8 مجموعات فقط.

ويتأهل إلى دور الـ32 صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، وفقًا لعدد النقاط، ثم فارق الأهداف، وعدد الأهداف المسجلة.

انطلاق الأدوار الإقصائية لأول مرة بـ32 منتخبًا

وبعد ختام منافسات دور المجموعات تبدأ الأدوار الإقصائية يوم 28 يونيو 2026، بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة ما يمنح المونديال طابعًا أكثر إثارة وتنافسية.

وتقام المباريات بنظام خروج المغلوب بداية من دور الـ32 ثم دور الـ16 مرورا بربع النهائي ونصف النهائي وصولا إلى المباراة النهائية التي تحسم هوية بطل العالم.

نهائي تاريخي في نيوجيرسي

ومن المقرر أن يستضيف ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026 يوم 19 يوليو وسط توقعات بحضور جماهيري ضخم في واحدة من أكبر الأحداث الرياضية المنتظرة عالميًا.

نسخة استثنائية بأحلام جديدة

وتحمل النسخة المقبلة من كأس العالم فرصا أكبر للمنتخبات الطامحة لتحقيق إنجازات تاريخية خاصة مع زيادة عدد المقاعد ونظام التأهل الجديد وهو ما يرفع من حدة المنافسة ويمنح الجماهير بطولة مختلفة بكل المقاييس.