المنصورة الأهلية تكرّم أبطال دوري الجامعة وتخلّد ذكرى أحد الطلاب

كرّم الدكتور محمد عبد العظيم، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، الدكتور وليد رسلان نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، الفرق الطلابية الفائزة في نهائي بطولة كرة القدم الخماسية ضمن فعاليات “دوري أبطال الجامعة”، الذي يحمل اسم الطالب الراحل كريم وليد حلمي حشيش، وذلك بحضور الدكتور رضا إبراهيم أمين عام الجامعة،و حسن أبو الوفا مسؤول إدارة الأنشطة الطلابية.

ويضم الدوري عددًا من المنافسات الرياضية المتنوعة، من بينها كرة القدم الخماسية، وتنس الطاولة، والبادل، والشطرنج، في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية وتنمية المواهب الرياضية بين الطلاب.



وخلال التكريم، هنأ رئيس الجامعة الفرق الفائزة، مؤكدًا أهمية الأنشطة الرياضية في تعزيز روح التعاون والمنافسة الإيجابية بين الطلاب، مشيرًا إلى أن البطولة تأتي دعمًا للمواهب الرياضية وتخليدًا لذكرى الطالب الراحل كريم حشيش، إلى جانب تعزيز البيئة الجامعية المتكاملة التي تجمع بين التميز الأكاديمي والأنشطة المختلفة.



وأسفرت منافسات كرة القدم الخماسية عن فوز فريق كلية الصيدلة بالمركز الأول، فيما حصل فريق كلية الهندسة على المركز الثاني، وجاء فريق كلية طب الأسنان في المركز الثالث.

كما تُوج الطالب علي أحمد من كلية الصيدلة بجائزة أفضل لاعب في البطولة، بينما حصل الطالب المندوه عبد المطلب المندوه على لقب هداف البطولة.

وفي منافسات البادل، حقق فريق كلية الطب المركز الأول، تلاه فريق كلية الهندسة في المركز الثاني، فيما جاء فريق كلية طب الأسنان في المركز الثالث.