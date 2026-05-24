مُشجّع الزمالك الكفيف: أستمع لمباريات الزمالك منذ 50 عامًا.. وأتمنى مقابلة محمد صلاح ومرموش لهذا السبب

أكد المشجع الزملكاوي صلاح محمد عبد الغني، أحد أصحاب الهمم، أنه يرتبط بعلاقة خاصة مع نادي الزمالك منذ سنوات طويلة، موضحًا أنه اعتاد متابعة مباريات الفريق الأبيض عبر جهاز الراديو منذ أكثر من خمسين عامًا، رغم حرصه الدائم على حضور اللقاءات من داخل المدرجات، في مشهد يعكس مدى عشقه وانتمائه للنادي.

وأوضح المشجع الزملكاوي، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه يتمنى حضور المباراة المقبلة لمنتخب مصر على استاد القاهرة الدولي، مشيرًا إلى رغبته الكبيرة في مقابلة نجمي المنتخب محمد صلاح وعمر مرموش، من أجل دعمهما معنويًا وتحفيزهما قبل سفر بعثة الفراعنة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة.

وأضاف أن منتخب مصر يمتلك عناصر مميزة قادرة على الظهور بصورة قوية خلال البطولة العالمية، مؤكدًا ثقته الكبيرة في قدرة اللاعبين على إسعاد الجماهير المصرية وتحقيق نتائج إيجابية تليق بتاريخ الكرة المصرية ومكانة المنتخب الوطني.

وفي سياق آخر، شهدت احتفالات نادي الزمالك بالتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز أجواء استثنائية داخل الملعب، بعدما نجح الفريق في استعادة درع البطولة وسط فرحة عارمة من اللاعبين والجهاز الفني والجماهير، التي احتشدت للاحتفال بالإنجاز الجديد.

وحرص لاعبو الزمالك على الاحتفال مع الجماهير عقب التتويج، حيث سادت حالة من السعادة الكبيرة بعد موسم شهد منافسة قوية حتى الجولات الأخيرة من المسابقة، قبل أن ينجح الفريق الأبيض في حسم اللقب لصالحه.

ويحصل نادي الزمالك، بصفته بطلًا للدوري المصري الممتاز، على مكافأة مالية تبلغ خمسة ملايين جنيه مصري، وفقًا للائحة المالية المعتمدة من جانب رابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك تقديرًا لما قدمه الفريق طوال الموسم ونجاحه في تصدر جدول ترتيب المسابقة والتتويج باللقب للمرة الجديدة في تاريخه. 

