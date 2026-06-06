د. هبة محمد عيد تكتب: الأمل الذي يصنعه حسن الظن بالله

في رحلة الحياة، يمر الإنسان بمحطات من الفرح والحزن، والنجاح والتعثر، واليقين والحيرة. وبين كل هذه التقلبات يبقى الأمل هو القوة الخفية التي تدفعه للاستمرار، وتمنحه القدرة على النهوض بعد كل عثرة. لكن هذا الأمل الحقيقي لا يولد من الظروف المثالية، ولا من ضمانات المستقبل، بل يصنعه شيء أعمق وأرسخ... حسن الظن بالله.

كثير من الناس يربطون مشاعرهم بما يحدث حولهم؛ فإذا سارت الأمور كما يريدون شعروا بالطمأنينة، وإذا تعثرت أحلامهم تسلل القلق إلى قلوبهم. أما من أحسن الظن بالله، فإنه يدرك أن الحياة ليست مجرد أحداث متفرقة، بل هي رحلة يقودها تدبير إلهي حكيم، وأن ما يبدو اليوم تأخيرًا قد يكون إعدادًا، وما يبدو خسارة قد يكون حماية، وما يبدو نهاية قد يكون بداية جديدة أكثر خيرًا ونضجًا.

ومن الناحية النفسية، يمثل حسن الظن بالله أحد أهم مصادر التوازن الداخلي. فالإنسان حين يؤمن أن الله يدبر أمره برحمة وعدل، يصبح أقل استسلامًا للخوف، وأكثر قدرة على مواجهة الضغوط والأزمات. فهو لا ينكر الألم، ولا يتجاهل التحديات، لكنه لا يسمح لها أن تسرق منه الأمل أو أن تقنعه بأن الطريق قد انتهى.

ولعل أجمل ما يمنحه حسن الظن لله هو التحرر من الاستنزاف النفسي الناتج عن القلق المستمر. فكم من طاقة أهدرناها في التفكير بما سيحدث، وكم من مخاوف عشناها ولم تقع أصلًا. بينما القلب المطمئن بربه يعلم أن ما كتبه الله له سيأتيه، وأن ما لم يُكتب له لن تناله كل محاولات الدنيا.

وفي مجتمعاتنا اليوم، حيث تتزايد الضغوط المعيشية والتحديات اليومية، أصبح الناس في حاجة إلى استعادة هذه القيمة العظيمة. ليس باعتبارها مجرد كلمات تُقال عند الشدائد، بل باعتبارها منهجًا للحياة. فحسن الظن بالله لا يغير الظروف دائمًا، لكنه يغير الإنسان من الداخل، فيجعله أكثر صبرًا عند الابتلاء، وأكثر شكرًا عند النعمة، وأكثر قدرة على رؤية النور وسط العتمة.

إن الأمل الذي يصنعه حسن الظن بالله ليس أملًا ساذجًا ينتظر المعجزات دون عمل، بل هو أمل واعٍ يجمع بين السعي والثقة، بين الأخذ بالأسباب واليقين بأن النتائج بيد الله وحده. ولذلك كان أصحاب القلوب المعلقة بالله أكثر الناس قدرة على تجاوز المحن، لأنهم يعلمون أن رحمة الله أكبر من كل أزمة، وأن عوضه أجمل من كل فقد، وأن تدبيره أرحم من كل ما نتمناه لأنفسنا.

وفي النهاية، قد لا نستطيع التحكم في كل ما يحدث حولنا، لكننا نستطيع أن نختار كيف ننظر إليه. وحين نختار أن نحسن الظن بالله، فإننا لا نصنع الأمل فحسب، بل نصنع داخلنا مساحة من السلام تجعلنا أكثر قدرة على الحياة، وأكثر إيمانًا بأن القادم يحمل من الخير ما يستحق أن ننتظره بقلب مطمئن وروح راضية.