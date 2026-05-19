لقاء حقوقي مصري أوروبي بالقاهرة لبحث عدد من الملفات المشتركة

استقبل أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس، ويارا قاسم عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم.

وتناول اللقاء بحث عدد من ملفات التعاون المشترك، خاصة في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات في الشأن الحقوقي، حيث أكد جمال الدين تقدير المجلس للتعاون البناء مع الجانب الأوروبي، وحرصه على تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين للاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات والتجارب المقارنة، بما يسهم في دعم جهود المجلس للاضطلاع بولايته وتطوير آليات العمل المؤسسي.

تعاون حقوقي مصري أوروبي

كما أعرب رئيس المجلس عن تطلعه إلى مواصلة وتعميق التعاون القائم مع بعثة الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة المشتركة، عقب الانتهاء من بلورة خطة عمل المجلس للسنوات الأربع المقبلة وتحديد أولوياته.

من جانبها، أكدت أنجلينا إيخهورست أهمية التعاون القائم بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، مشيدة بالشراكة البناءة بين الجانبين، ومعربة عن تطلعها إلى مواصلة تطوير هذه الشراكة خلال المرحلة المقبلة.

بدوره، شدد محمد أنور السادات على أهمية تعزيز التعاون بين المجلس والشركاء الدوليين، لاسيما الاتحاد الأوروبي، في مجالات الاهتمام المشترك، معربًا عن تقديره للتعاون البناء والشراكة المثمرة بين الجانبين خلال الفترة الماضية، وتطلعه لاستمرار هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة.