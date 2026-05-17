القومي لحقوق الإنسان ينظم دورة لتعزيز مهارات الرصد وإعداد التقارير الحقوقية

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان دورة تدريبية متخصصة بعنوان: "رصد حقوق الإنسان وإعداد التقارير"، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بمشاركة عدد من الباحثين والعاملين بالمجلس من مختلف القطاعات الفنية والإدارية المعنية بملفات الرصد والحماية وتلقي الشكاوى، في إطار جهود المجلس لتعزيز القدرات المهنية وتطوير أدوات العمل المؤسسي.

وافتتح الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، أعمال الدورة التدريبية، مؤكداً حرص المجلس على الاستثمار المستمر في بناء قدرات كوادره وتحديث مهارات العاملين في مجالات الرصد والتوثيق وإعداد التقارير، باعتبارها من الركائز الأساسية لعمل المجلس في متابعة أوضاع حقوق الإنسان والتعامل مع الشكاوى والبلاغات.

تعزيز مهارات الرصد وإعداد التقارير الحقوقية

وأوضح إبراهيم أن العاملين بالمجلس يمتلكون خبرات عملية متنوعة ومتراكمة في التعامل مع ملفات حقوقية متعددة، مشيراً إلى أن مثل هذه البرامج التدريبية تتيح مساحة مهمة لتبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، بما ينعكس على تطوير آليات العمل ورفع كفاءة الأداء وتعزيز فاعلية التدخلات الميدانية.

وتتضمن الدورة مجموعة من المحاور المتخصصة، تشمل منهجيات الرصد وجمع المعلومات، وإجراء المقابلات، وتحليل البيانات والتكييف القانوني، إلى جانب موضوعات تتعلق بحماية الشهود والمصادر، ورصد أماكن الاحتجاز، ومراقبة المحاكمات والمظاهرات، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن إعداد التقارير الحقوقية وآليات المتابعة والتوثيق.

ويشارك في تقديم البرنامج التدريبي عدد من خبراء مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من خلال جلسات تدريبية وتطبيقات عملية وتمارين جماعية تستهدف دعم الجوانب التطبيقية لدى المشاركين، وتنمية مهارات العمل الميداني والتحليل الحقوقي، بما يسهم في تعزيز جودة الأداء المؤسسي داخل المجلس.