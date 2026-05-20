علاقة فيتامين «سي» بالسكتة الدماغية .. تفاصيل

يلعب فيتامين سي دورًا كبيرًا في الوقاية من نزلات البرد وتقوية المناعة والوقاية من الشيخوخة المبكرة وعلاج التجاعيد، ولكن ما تأثيره على السكتة الدماغية؟!

ووفقًا لموقع «ويبمد» فإن فيتامين سي يلعب دورًا كبيرًا في الحماية من السكتة الدماغية.

السكتة الدماغية

على الرغم من تضارب نتائج الأبحاث، وجدت إحدى الدراسات المنشورة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن الأشخاص الذين لديهم أعلى تركيزات من فيتامين سي في دمائهم كانوا أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 42% مقارنةً بمن لديهم أدنى تركيزات.

ولا تزال أسباب ذلك غير واضحة تمامًا، ولكن من الواضح أن الأشخاص الذين يتناولون كميات وفيرة من الفواكه والخضراوات يتمتعون بمستويات أعلى من فيتامين سي في الدم.

وأن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الفاكهة والخضراوات لن يكون لديهم مستويات أعلى من فيتامين سي في الدم فحسب، بل سيكون لديهم أيضًا تناول أعلى للعناصر الغذائية الأخرى التي يحتمل أن تكون مفيدة للصحة، مثل الألياف والفيتامينات والمعادن الأخرى.