الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعثة حج الجمعيات الأهلية.. خلية نحل لخدمة ورعاية الحجاج

تواصل البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية برئاسة أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي عملها على مدار الـ24 ساعة لخدمة ورعاية حجاج الجمعيات الأهلية وتذليل أي تحديات قد تواجههم لأداء المناسك في سهولة ويسر.

ويقود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية فريق العمل الذي تحول لخلية نحل، حيث يعقد اجتماعات دائمة ومستمرة مع أعضاء البعثة ناقلا توجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة بذل قصارى الجهود لتوفير كافة سبا الراحة لحجاج الجمعيات الأهلية.

تنسيق كافة الجهود والتأكد من توفر الخدمات

كما يعقد عبد الموجود اجتماعات مع الجانب السعودي لتنسيق كافة الجهود والتأكد من توفر كافة الخدمات المتكاملة "الإسكان، الإعاشة، النقل والخدمات اللوجستية" على صعيدي عرفات ومنى، فضلا عن متابعة موقف الانتقالات، وذلك  لضمان توفير وسائل نقل آمنة ومكيفة لنحو 12.475 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية، بما يحقق سبل الراحة والتيسير عليهم خلال تأدية المناسك، فضلا عن توفير عدد من  الأوتوبيسات الاحتياطية تحسبا لأي طارئ.

ويحرص رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية على تفقد فنادق المستويات الثلاثة المتواجد بها حجاج الجمعيات الأهلية في مواعيد مختلفة للاطمئنان على توافر وحصول الحاج على كافة الخدمات.

271 مشرفا ومشرفة لخدمة ورعاية حجاج الجمعيات الأهلية

يأتي هذا في الوقت الذي يقوم فيه 271 مشرفا ومشرفة بالعمل على خدمة ورعاية حجاج الجمعيات الأهلية، حيث تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجا وحاجة، حيث يعقدون لقاءات وندوات لتوعية الحجاج بكافة تفاصيل رحلة الحج، وذلك استنادا للدورة التدريبية التي حصلوا عليها وتضمنت محاضرات حول " التخطيط الاستراتيجي- إدارة الأزمات- تكنولوجيا المعلومات وأثرها على نجاح رحلة الحج- الإسعافات الأولية- سلامة الحجاج- توحيد المفاهيم الدينية في أداء المناسك.

كما يقوم الوعاظ الدينيين "رجال وسيدات" والذين يرافقون البعثة بالتنسيق مع " الأزهر الشريف- وزارة الأوقاف- دار الإفتاء المصرية" بفنادق إقامة الحجاج بالرد على أي استفسارات وتقديم دروس دينية وتثقيفية طوال مدة الرحلة.

وفي إطار الحرص على الاطمئنان على صحة حجاج الجمعيات الأهلية قامت البعثة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتوفير عيادات طبية بجميع الفنادق للعناية الطبية للحجاج طوال مدة الرحلة من خلال البعثة الطبية الخاصة بوزارة الصحة المصرية.

كما يقوم أفراد غرفة العمليات المركزية بمقر البعثة بمكة المكرمة بالتواصل الدائم مع مختلف المشرفين والحجاج في مختلف الفنادق والرد على استفسارات وتساؤلات الحجاج على مدار الـ24 ساعة وتوفير كافة الخدمات للحجاج.

وتسود حالة من الرضا والسعادة بين حجاج الجمعيات الأهلية على مستوى الخدمة والرعاية المقدمة لهم مترقبا بعثة حج الجمعيات الأهلية سواء من المشرفين والوعاظ والواعظات وأعضاء البعثة، موجهين الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي والوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية أيمن عبد الموجود على المجهود المقدم من قبل البعثة مما سهل عليهم الكثير لأداء المناسك.

جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها

