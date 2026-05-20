استعدادًا لعيد الأضحى.. رئيس جامعة بني سويف يفتتح معرض مركز الإنتاج والخدمات الطلابية

افتتح الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، معرض مركز الإنتاج والخدمات الطلابية، وذلك بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على توفير السلع والمنتجات الغذائية المختلفة لمنسوبي الجامعة والمواطنين، وتخفيفًا من الأعباء المعيشية علي كاهل منسوبي الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نرمين عاطف الشيمي، المشرف على المركز ووكيل كلية الطب البيطري، والدكتور حسن أحمد محمد، مدير المركز، ومحمد سليم، أمين عام الجامعة، والكابتن محمد فاروق، مدير عام رعاية الشباب.

وأكد الدكتور طارق علي، خلال تفقده المعرض، أن الجامعة تحرص على تنظيم مثل هذه المعارض بشكل دوري، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة، مشيدًا بالجهود المبذولة من القائمين على مركز الإنتاج للخدمات في تنظيم المعرض وتنوع المنتجات المعروضة.

وقال رئيس الجامعة إن المعرض يضم مجموعة متنوعة من اللحوم بأنواعها المختلفة والمنتجات التي تلبي احتياجات الأسرة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، مع مراعاة الجودة والأسعار المناسبة، بما يسهم في دعم العاملين.