بني سويف.. حملات نظافة ومواجهة التعديات وتحسين مستوى الخدمات

نفذت الوحدات المحلية لمراكز ومدن بني سويف حملات مكثفة لرفع القمامة والمخلفات ومواجهةالإشغالات والتعديات ومتابعة ملفات التصالح والرقابة على الأسواق والمخابز، إلى جانب رفع كفاءة الطرق والإنارة العامة بجميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبدالله عبد العزيز محافظ بني سويف.

في مركز ومدينة بني سويف، واصلت الوحدة المحلية برئاسة محمد بكري جهودها الميدانية، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة بعدد من شوارع المدينة، كما قامت إدارة الحدائق بقص حديقة ميدان مولد النبي وتقليم النخيل بشارع سليمان متولي ورفع المخلفات من حديقة سعيد النجار، فيما تضمنت أعمال النظافة بالوحدات القروية رفع أطنان من القمامة والمخلفات من طريق الكوم الأحمر طحا بوش ومدخل قرية إهوة وطريق إهوة/ باروط وطريق باروط/ المسيد، كما تم إيقاف أعمال بناء مخالفة بقرية الزرابي والتحفظ على الخلاطة، وإزالة حوائط وأعمدة لمبنى مخالف بمنطقة الحمرايا داخل الكتلة السكنية، إلى جانب إزالة حالات تعدٍ بقرية باروط وبلفيا، كما تم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة أسفرت عن التحفظ على 287 حالة إشغال.

أما في مركز ومدينة ناصر، فقد نفذت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم حملة نظافة موسعة شملت شارع الجيش وشارع أبوبكر الصديق ومنطقة المنشية ومنطقة الشامية ومنطقة السبخاية وعزبة إبراهيم باشا وشارع نهضة مصر وطريق السقايا وشارع عظيم الدولة والطريق السريع بحري البلد، حيث تم رفع التراكمات وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما تم متابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات من منطقة عز الرجال وطريق بشرى ومدخل المدارس ومنطقة طراد النيل بقرية أشمنت، بينما شهدت قرية بهبشين متابعة أعمال توريد القمح وتشوينه، إلى جانب متابعة نقل المحولات الكهربائية وأعمال توصيل شبكة الإنترنت الأرضي والغاز الطبيعي بالقرية.

وفي مركز ومدينة ببا، تابعت الوحدة المحلية برئاسة أحمد علاء الدين فؤاد أعمال المركز التكنولوجي ومتابعة المنظومة وسرعة إنهاء الإجراءات، كما تم تنفيذ أعمال نظافة بعدد من شوارع المدينة شملت شارع بورسعيد وشارع الجنينة وشارع فياض وشارع البوستة وشارع إمبابي وشارع الإسعاف وشارع معمل البرج وشارع المطحن بفابريقة ببا وشارع المشروع وشارع صدقي وشارع المسجد الغربي وشارع فانوس، كما أسفرت حملة المرور على المخابز البلدية عن تحرير 22 مخالفة متنوعة، تضمنت 10 تقارير نقص وزن، و4 تقارير إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 تقارير لعدم نظافة أدوات العجين، وتقريرًا للتصرف في 3 شكاير دقيق، وتقرير توقف عن الإنتاج، وتقرير عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وتقرير عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، عقدت الوحدة المحلية برئاسة أحمد توفيق اجتماعًا مع نواب رئيس المركز والسكرتير ورؤساء القرى ومسؤولي أملاك الدولة، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى بنطاق المركز، والتي تضمنت تكثيف أعمال النظافة ورفع درجة الاستعداد بالمجازر ومحلات الجزارة والمخابز، وصيانة كشافات الإنارة بمداخل وأطراف القرى مع الالتزام بخطط الترشيد، ومتابعة أعطال المياه والكهرباء، إلى جانب مناقشة حصر التعديات على أراضي أملاك الدولة وحث المواطنين على التقديم، كما تمت متابعة أعمال الموجة 29 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع استمرار جهود الوحدات القروية في تمهيد الطرق ورفع المخلفات وصيانة الإنارة ومتابعة ملفات التصالح والتقنين والتصدي لمخالفات البناء.