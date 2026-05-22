خطة محكمة لحظر البلوك الأبيض وتأمين الرقعة الزراعية بسوهاج خلال إجازة عيد الأضحى

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، عن بدء التطبيق الفعلي لقرار حظر دخول سيارات النقل المحملة بالطوب الحجري الأبيض المعروف بـ "البلوك" إلى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة في إطار جهود الدولة الحثيثة لمنع البناء المخالف وحماية الرقعة الزراعية.

وأشاد محافظ سوهاج بالدور المحوري والتنسيق رفيع المستوى مع مديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مدير الأمن، مؤكداً على أهمية اليقظة الأمنية والدعم المستمر الذي تقدمه الأجهزة الأمنية لفرض هيبة القانون وحماية مقدرات الدولة.

من جانبها وضعت مديرية أمن سوهاج خطة محكمة لتأمين المداخل والمحاور الرئيسية للمحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، بما يضمن ضبط أي شحنات مخالفة ومصادرتها فوراً مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

جاءت هذه القرارات الاستباقية بالتزامن مع رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بهدف إحكام الرقابة التامة ومنع استغلال العطلات للتعدي على الأراضي، حيث تم تفعيل غرف العمليات المشتركة بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان رصد المخالفات في المهد، والتعامل الحاسم مع كل من يحاول المساس بالثروة الزراعية أو تجاوز القانون.