فرحة وباب رزق.. سوهاج تدعم المقبلات على الزواج والأسر الأولى بالرعاية بالمراغة

سلم اللواء طارق راشد محافظ سوهاج 20 شيكًا للفتيات المقبلات على الزواج بإجمالي 400 ألف جنيه.

وذلك إلى جانب تسليم عقود 15 رأس ماشية عِشار للأسر الأولى بالرعاية بقرية الغريزات بمركز المراغة، بالتعاون مع جمعية الأورمان.

سوهاج تدعم الأسر الأولى بالرعاية في المراغة

وأكد المحافظ أن الدولة تسعى بكل مؤسساتها لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا، ليس فقط من خلال المساعدات المباشرة، ولكن عبر مشروعات تساعد على خلق مصدر دخل دائم وتحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن دعم الأسر اقتصاديًا أصبح أحد أهم محاور الحماية الاجتماعية في المرحلة الحالية.

كما أشاد بدور جمعية الأورمان ومؤسسات المجتمع المدني في الوصول إلى الحالات المستحقة داخل القرى والمراكز، مؤكدًا أن التعاون بين المحافظة والتضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية أصبح نموذجًا ناجحًا في تنفيذ المبادرات الإنسانية والتنموية داخل سوهاج.

ومن جانبها، أعلنت جمعية الأورمان استمرار جهودها خلال الفترة المقبلة، حيث تستعد لذبح 40 عجلًا بقريًا وجاموسيًا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن يتم التوزيع على الأسر المستحقة بمختلف مراكز المحافظة بالتعاون مع الجهات التنفيذية والرقابية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار توجهات الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحويل المساعدات إلى فرص حقيقية تمنح الأسر القدرة على الاستقرار وتحسين أوضاعها المعيشية.