هولندا: سنفرض حظراً على استيراد بضائع الاحتلال المنتجة في الضفة الغربية

وافقت الحكومة الهولندية على فرض حظر على استيراد البضائع المنتجة في الضفة الغربية ، وأعلن رئيس الوزراء الهولندي روب إيتان ذلك قائلاً: "يهدف الحظر إلى منع أي مساهمة، من خلال الأنشطة الاقتصادية، في الاحتلال غير الشرعي".

وأضاف أن الهدف من القرار هو منع مساهمة هولندا في “الاحتلال غير القانوني واستمرار المستوطنات غير الشرعية” عبر الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل أيضًا على فرض عقوبات إضافية ضد مستوطنين عنيفين من جهة، وضد حركة حماس من جهة أخرى.

وكان مجلس النواب الهولندي قد دعا بالفعل العام الماضي إلى فرض حظر وطني على واردات المستوطنات الإسرائيلية، إلا أن فرض حظر أوروبي شامل لم يتحقق بسبب عدم التوصل إلى إجماع بين دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، رغم أن مثل هذا الحظر على مستوى الاتحاد يُعد أكثر فعالية وأسهل تطبيقًا داخل السوق الأوروبية الموحدة.

وأشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أنه من المتوقع أن يدخل الحظر حيز التنفيذ لاحقاً.