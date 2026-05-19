من تلميذ إلى وريث.. لماذا أصبح ماريسكا المرشح الأقرب لخلافة جوارديولا في السيتي؟

بدأت ملامح المرحلة الجديدة داخل مانشستر سيتي تتكشف تدريجيًا بعدما تصاعدت التقارير الإنجليزية التي تؤكد اقتراب نهاية حقبة بيب جوارديولا مع النادي وفتح الباب أمام الإيطالي إنزو ماريسكا ليصبح الاسم الأبرز لخلافة المدرب الإسباني في ملعب الاتحاد.

ويمثل رحيل جوارديولا حال تأكد رسميًا نهاية واحدة من أعظم الفترات التدريبية في تاريخ الكرة الإنجليزية بعدما قاد المدرب الإسباني مانشستر سيتي لعقد كامل من الهيمنة المحلية والأوروبية حصد خلاله كل البطولات الممكنة وغيّر شكل المنافسة داخل البريميرليج بصورة غير مسبوقة.

لكن السؤال الأكبر داخل أروقة السيتي حاليًا لا يتعلق فقط برحيل جوارديولا بل بمن يملك القدرة على حماية الإرث الفني الهائل الذي سيتركه خلفه وهو ما جعل إدارة النادي تتجه نحو خيار يبدو الأكثر أمانًا من الناحية التكتيكية والفكرية إنزو ماريسكا.

لماذا يثق مانشستر سيتي في ماريسكا؟

السبب الرئيسي وراء تصدر ماريسكا قائمة المرشحين لا يتعلق فقط بنتائجه التدريبية الأخيرة بل بكونه أحد أبناء المدرسة الفنية التي أسسها جوارديولا داخل مانشستر سيتي نفسه.

فالمدرب الإيطالي سبق له العمل داخل أكاديمية السيتي قبل أن يعود لاحقًا إلى الجهاز الفني للفريق الأول مساعدًا لجوارديولا خلال موسم 2022-2023 وهو الموسم التاريخي الذي شهد تتويج النادي بالثلاثية التاريخية.

وخلال تلك الفترة كان ماريسكا أحد أكثر المدربين قربًا من تفاصيل العمل الفني داخل النادي ما جعله يفهم بصورة كاملة فلسفة اللعب وآلية إدارة غرفة الملابس وطريقة بناء الفريق التي يعتمد عليها السيتي منذ سنوات.

وترى إدارة النادي أن تعيين مدرب يعرف البيئة الداخلية للنادي قد يكون الحل الأمثل للحفاظ على الاستقرار الفني بدلًا من الدخول في مغامرة جديدة مع اسم مختلف يحمل أفكارًا مغايرة تمامًا.

رحلة سريعة صنعت اسم ماريسكا في أوروبا

ورغم أن اسم ماريسكا لم يكن ضمن قائمة المدربين الكبار قبل سنوات قليلة فإن المدرب الإيطالي نجح في بناء مسار تدريجي سريع لفت الأنظار إليه بقوة داخل أوروبا.

فبعد رحيله عن مانشستر سيتي تولى تدريب ليستر سيتي حيث قاد الفريق للعودة سريعًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من المحاولة الأولى مقدمًا كرة قدم هجومية جذابة أعادت اسمه إلى الواجهة بقوة.

ثم جاءت خطوته الأكبر عبر تدريب تشيلسي وهي التجربة التي صنعت له مكانة أكبر داخل الكرة الأوروبية بعدما نجح في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري الأوروبي قبل أن يضيف كأس العالم للأندية بنظامها الجديد الموسع بمشاركة 32 فريقًا ليصبح أول مدرب يتوج بالنسخة الحديثة من البطولة العالمية.

ورغم النجاحات التي حققها داخل ستامفورد بريدج فإن علاقة ماريسكا بإدارة تشيلسي لم تستمر طويلًا بعدما ظهرت خلافات داخلية بشأن بعض الملفات الفنية وسوق الانتقالات لينتهي الأمر برحيله عن النادي اللندني.

ومنذ ذلك الوقت ظل المدرب الإيطالي بعيدًا عن أي تجربة جديدة وسط ترقب واسع لخطوته المقبلة قبل أن يعود اسمه بقوة إلى الواجهة عبر بوابة مانشستر سيتي.

تلميذ جوارديولا.. هل يكرر النسخة الأصلية؟

ما يمنح ماريسكا أفضلية واضحة في سباق خلافة جوارديولا هو تشابه أفكاره التكتيكية بصورة كبيرة مع المدرسة التي يعتمد عليها المدرب الإسباني.

فالمدرب الإيطالي يفضل الاستحواذ والضغط العالي والبناء من الخلف والاعتماد على التحولات السريعة في الثلث الأخير وهي مبادئ رسخها جوارديولا داخل مانشستر سيتي طوال السنوات الماضية.

لكن التحدي الحقيقي الذي ينتظر ماريسكا لا يتعلق فقط بتطبيق نفس الأفكار بل بالقدرة على إدارة الضغوط الهائلة المرتبطة بخلافة أحد أعظم المدربين في تاريخ اللعبة.

فأي مدرب سيجلس على مقعد جوارديولا سيكون مطالبًا بالفوز الفوري والحفاظ على الهيمنة المحلية والمنافسة الأوروبية المستمرة وهي معايير تبدو قاسية حتى على كبار المدربين.

السيتي لا يريد ثورة جديدة

واحدة من أهم النقاط التي تدفع إدارة مانشستر سيتي نحو خيار ماريسكا هي رغبة النادي في تجنب أي تغييرات جذرية داخل المشروع الرياضي.

فالسيتي لا يبحث حاليًا عن مدرب يبني فريقًا جديدًا بل عن شخصية قادرة على الحفاظ على المنظومة الحالية وتطويرها تدريجيًا دون هدم ما تم بناؤه طوال السنوات الماضية.

ولهذا يبدو ماريسكا خيارًا مثاليًا من وجهة نظر الإدارة باعتباره يعرف تفاصيل المشروع من الداخل ويدرك طبيعة اللاعبين ويملك علاقة قوية بعدد من عناصر الفريق الحالي.

كما ترى الإدارة أن التغيير الكامل في الهوية الفنية قد يهدد استقرار الفريق بعد رحيل جوارديولا خاصة أن مانشستر سيتي نجح في بناء واحدة من أكثر المنظومات الكروية استقرارًا في أوروبا خلال العقد الأخير.

هل ينجح ماريسكا في حمل إرث جوارديولا؟

ورغم أن المؤشرات تبدو إيجابية بشأن اقتراب ماريسكا من تولي المهمة فإن المقارنة مع جوارديولا ستظل التحدي الأصعب أمام المدرب الإيطالي.

فالجماهير لن تنظر فقط إلى النتائج بل إلى شكل الأداء وطريقة السيطرة وقدرة الفريق على الحفاظ على شخصيته التي صنعت أمجاد السنوات الأخيرة.

كما أن العمل داخل نادٍ اعتاد حصد البطولات بصورة مستمرة سيجعل هامش الأخطاء محدودًا للغاية وهو ما يضع المدرب الإيطالي أمام اختبار ربما يكون الأصعب في مسيرته التدريبية بالكامل.

لكن المؤكد أن إدارة مانشستر سيتي لا ترى في ماريسكا مجرد مدرب جديد بل امتدادًا طبيعيًا للمدرسة التي أسسها جوارديولا داخل ملعب الاتحاد.

ولهذا إذا تمت الصفقة رسميًا فلن يبدأ السيتي عهدًا جديدًا بالكامل بل سيحاول الحفاظ على نفس الروح.. ولكن بوجه مختلف على الخطوط الجانبية.