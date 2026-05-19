فابريزيو رومانو: إنزو ماريسكا مدربًا لمانشستر سيتي خلفًا لـ جوارديولا

حسم مانشستر سيتي موقفه بشأن المدير الفني الجديد للفريق، استعدادًا لمرحلة ما بعد رحيل الإسباني بيب جوارديولا، الذي قرر إنهاء رحلته مع النادي عقب نهاية الموسم الحالي.

وبحسب ما كشفه الصحفي ديفيد أورنستين عبر شبكة «ذا أثلتيك»، فإن جوارديولا اتخذ قراره النهائي بمغادرة مانشستر سيتي مع ختام منافسات الموسم الجاري، بعد سنوات ناجحة قاد خلالها الفريق لتحقيق العديد من الألقاب المحلية والقارية.

وفي المقابل، أكد الصحفي فابريزيو رومانو ، أن إدارة مانشستر سيتي توصلت إلى اتفاق كامل مع الإيطالي إنزو ماريسكا لتولي القيادة الفنية للفريق بداية من موسم 2026-2027.

وأوضح رومانو، أن ماريسكا سيوقع عقدًا يمتد لثلاثة مواسم، ليستمر مع مانشستر سيتي حتى صيف 2029، في خطوة تعكس ثقة الإدارة في المدرب الإيطالي الشاب لقيادة المشروع الجديد للنادي.

وكان ماريسكا قد تولى تدريب تشيلسي خلال الموسمين الماضيين، ونجح في قيادة الفريق للتتويج بلقب كأس العالم للأندية 2025 بعد الفوز على باريس سان جيرمان في المباراة النهائية.