هل يقترب الوداع؟.. الغموض يحيط بمستقبل جوارديولا مع مانشستر سيتي

تعيش جماهير مانشستر سيتي حالة من الترقب والقلق مع تصاعد الأنباء بشأن مستقبل المدرب الإسباني بيب جوارديولا وإمكانية رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري بعد سنوات من النجاحات التاريخية داخل ملعب الاتحاد.

ووفقا لما كشفه الصحفي ليال توماس عبر شبكة "سكاي سبورتس" فإن هناك شعورًا متزايدًا داخل النادي بأن جوارديولا قد يقرر إنهاء رحلته مع السيتي هذا الصيف، رغم استمرار عقده لموسم إضافي.

في المقابل برز اسم الإيطالي إنزو ماريسكا كأحد أبرز المرشحين لخلافة المدرب الإسباني حيث أشار الصحفي نيكولو شيرا إلى وجود اتفاق مبدئي بين ماريسكا وإدارة مانشستر سيتي لتولي القيادة الفنية بعقد يمتد لعامين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

ورغم الجدل المتزايد لم يمنح جوارديولا إجابة واضحة بشأن مستقبله فعقب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وعندما سئل حول إمكانية رحيله اكتفى بابتسامة ورد مقتضب قال فيه: أي شائعات؟ أتمنى لكم مساء سعيدا.

وفي الوقت ذاته حاول المدرب الإسباني تهدئة الأجواء، بعدما أكد أكثر من مرة ثقته الكبيرة في مستقبل الفريق مشيرا إلى التزام اللاعبين وقدرتهم على مواصلة المنافسة على البطولات خلال السنوات المقبلة.

وزادت التكهنات مؤخرا بعد تداول تقارير عن رحيل اثنين من أبرز أفراد الجهاز الفني المقربين من جوارديولا بنهاية الموسم وهو ما اعتبره البعض مؤشرا على اقتراب نهاية واحدة من أنجح الفترات في تاريخ النادي السماوي.

ويعد جوارديولا أحد أعظم المدربين في تاريخ مانشستر سيتي بعدما قاد الفريق للتتويج بـ6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى جانب العديد من البطولات المحلية والقارية ليصنع حقبة استثنائية يصعب تكرارها.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة حاسمة أمام بورنموث في لقاء قد يحمل أهمية مضاعفة سواء في سباق المنافسة على اللقب أو في تحديد مستقبل جوارديولا مع النادي.