خالد يوسف: لا وجود لكائنات فضائية.. والحروب القادمة قد تنتقل إلى الفضاء

أكد خالد يوسف، وكيل كلية علوم الملاحة، أن ما يتم تداوله بشأن ظهور كائنات فضائية لا يستند إلى حقائق علمية، موضحًا أن الأجسام أو الظواهر غير المألوفة التي يتم رصدها في الفضاء يتم تفسيرها أحيانًا بشكل خاطئ على أنها “كائنات فضائية”.

التلوث الضوئي يعيق رؤية الفضاء

وأوضح “يوسف”، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن التلوث الضوئي الناتج عن إضاءة المدن واللافتات أصبح يؤثر بشكل كبير على قدرة الإنسان في رؤية الأجرام السماوية ورصد الهلال أو الظواهر الفلكية بوضوح.

الموقف الأمريكي من الكائنات الفضائية

وقال إن التقارير الأمريكية ترصد فقط “تحركات غير طبيعية” في الفضاء، بينما نفت الجهات العلمية الرسمية وجود أي كائنات فضائية، مؤكدًا أن الحديث يدور حول ظواهر أو تحركات مرتبطة بأنشطة بشرية وليست مخلوقات من خارج الأرض.

سباق فضائي وحروب تكنولوجية

وأضاف أن العالم يشهد حاليًا تطورًا كبيرًا في تكنولوجيا الفضاء، مع وجود أقمار صناعية ومحطات رصد وأقمار ذات أهداف عسكرية، لافتًا إلى أن ما يسمى بـ”حروب الفضاء” أصبح قائمًا بشكل تكنولوجي وليس كما تصوره الأفلام.

الليزر قد يعطل الأقمار الصناعية

وأوضح أن تكنولوجيا الليزر أصبحت جزءًا من أبحاث الفضاء الحديثة، حيث يمكن استخدامها في شحن الأقمار الصناعية أو تعطيلها وإخراجها من الخدمة، مشيرًا إلى أن القمر الصناعي المعطل يتحول إلى ما يعرف بـ”الحطام الفضائي” مع بقائه في مداره حول الأرض.