قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المؤبد لأم خدرت نجلها لبيع أعضائه ببورسعيد و15 عامًا لشريكها في قضية الدارك ويب
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون
ترامب يلوح بضرب هرمز بصورة "وداعًا".. رسالة نارية رغم أجواء التفاوض
صحيفة سبورت: برشلونة يراهن على حمزة عبد الكريم
إستعدادا لـ المونديال.. رسالة حسام حسن لنجوم منتخب مصر قبل ودية روسيا
كيلو الخروف والبقري قائم بكام؟.. تعرف على أسعار الأضاحي 2026 اليوم في الأسواق
كيف صمدت شراكة القاهرة وعمان في مواجهة التقلبات؟.. السفير العضايلة يكشف
موسم كارثي.. خالد طلعت يكشف أرقام الأهلي هذا الموسم
لنظر رد المحكمة.. تأجيل جلسة محاكمة قضية عروس بورسعيد
بعد ريبيرو.. مساعدو الإسباني يجهزون 3 قضايا ضد الأهلي بداعي الحق الأدبي
زوجة قاتل نجل عمته في المنوفية: جوزي مظلوم طلعوه أنا لسة عروسة
الزمالك وبيراميدز يتقدمان القائمة.. المتأهلون لدوري أبطال أفريقيا 2027
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خالد يوسف: لا وجود لكائنات فضائية.. والحروب القادمة قد تنتقل إلى الفضاء

كائنات فضائية
كائنات فضائية
رحمة سمير

أكد خالد يوسف، وكيل كلية علوم الملاحة، أن ما يتم تداوله بشأن ظهور كائنات فضائية لا يستند إلى حقائق علمية، موضحًا أن الأجسام أو الظواهر غير المألوفة التي يتم رصدها في الفضاء يتم تفسيرها أحيانًا بشكل خاطئ على أنها “كائنات فضائية”.

التلوث الضوئي يعيق رؤية الفضاء

وأوضح “يوسف”، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن التلوث الضوئي الناتج عن إضاءة المدن واللافتات أصبح يؤثر بشكل كبير على قدرة الإنسان في رؤية الأجرام السماوية ورصد الهلال أو الظواهر الفلكية بوضوح.

الموقف الأمريكي من الكائنات الفضائية

وقال إن التقارير الأمريكية ترصد فقط “تحركات غير طبيعية” في الفضاء، بينما نفت الجهات العلمية الرسمية وجود أي كائنات فضائية، مؤكدًا أن الحديث يدور حول ظواهر أو تحركات مرتبطة بأنشطة بشرية وليست مخلوقات من خارج الأرض.

سباق فضائي وحروب تكنولوجية

وأضاف أن العالم يشهد حاليًا تطورًا كبيرًا في تكنولوجيا الفضاء، مع وجود أقمار صناعية ومحطات رصد وأقمار ذات أهداف عسكرية، لافتًا إلى أن ما يسمى بـ”حروب الفضاء” أصبح قائمًا بشكل تكنولوجي وليس كما تصوره الأفلام.

الليزر قد يعطل الأقمار الصناعية

وأوضح أن تكنولوجيا الليزر أصبحت جزءًا من أبحاث الفضاء الحديثة، حيث يمكن استخدامها في شحن الأقمار الصناعية أو تعطيلها وإخراجها من الخدمة، مشيرًا إلى أن القمر الصناعي المعطل يتحول إلى ما يعرف بـ”الحطام الفضائي” مع بقائه في مداره حول الأرض.

صباح الخير يا مصر الفضاء الأجسام الظواهر غير المألوفة كائنات فضائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

الشاب

ماشي ورايا وبيضايقني .. فتاة توثق لحظة مُرعبة أثناء مُطاردة شاب لها ومحاولة سرقتها

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

الزمالك

بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال

الراحل حسن يوسف ونجله عمر

بعد التتويج بالدوري .. شمس البارودي تحتفي بأبنائها: والدهم غرس فيهم حب الزمالك

نجوم الفن والإعلام يشاركون إدوارد الإحتفال بزفاف نجله "ماركو" بالقاهرة الجديدة

حفل أسطوري بحديقة الفندق .. نجوم الفن يشعلون حفل زفاف نجل إدوارد بالقاهرة الجديدة | شاهد

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

جيش الاحتلال: اعتراض هدف جوي أُطلق من لبنان باتجاه الجليل الغربي

مباحثات عمانية إيرانية تؤكد الحل الدبلوماسي للأزمة

مباحثات عمانية إيرانية تؤكد الحل الدبلوماسي للأزمة وحرية الملاحة البحرية

محمد بن أحمد اليماحي - رئيس البرلمان العربي

البرلمان العربي يهنئ المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة عيد الاستقلال

بالصور

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بالزقازيق للاطمئنان على توافر السلع وجودتها

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إلهام شاهين ويسرا ومي عمر يخطفن الأنظار في فرح نجل إدوارد

إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد

بعد ظهورها مع الإكس.. 10 صور تثير الجدل حول أنغام

10 صور تثير الجدل حول أنغام
10 صور تثير الجدل حول أنغام
10 صور تثير الجدل حول أنغام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد