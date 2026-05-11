عامل مصريات: لم يتم اكتشاف أي عملات مصرية قديمة تحمل نقوشًا تشير لوجود كائنات فضائية

علق الدكتور حسين عبد البصير، عالم المصريات، على تداول صورة لعملة يُزعم العثور عليها في مصر ويُثار حول تصميمها جدل وتساؤلات بشأن ماهيتها؛ إن مصر لا يوجد بها أي عملات أثرية تحمل هذا الشكل أو تشير إلى ما يُشاع عن ظهور كائنات فضائية.

وأوضح حسين عبد البصير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن العديد من الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتم نشرها دون أي مصدر علمي أو توثيق أثري صحيح.

وشدد حسين عبد البصير على أنه لم يتم اكتشاف أي عملات مصرية قديمة تحمل نقوشًا أو رموزًا تشير إلى كائنات فضائية، موضحًا أن هذه الصور المتداولة غير صحيحة وغير تاريخية وغير موثقة.

ونوه حسين عبد البصير بأن مثل هذه الصور يتم تداولها في سياقات خيالية وتُقدَّم لها تفسيرات غير علمية للرموز، مؤكدًا ضرورة الرجوع إلى المصادر الأثرية الموثوقة قبل تصديق أو إعادة نشر مثل هذه الادعاءات.