موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة

تتجه انظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك في قمة الكرة المصرية، غدا الجمعة في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب الدوري المصري

يواجه الأهلي نظيره الزمالك غدا الجمعة في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة في الجولة الخامسة من منافسات مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت

ويدخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال اللقاء متصدرًا جدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 50 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، في ظل منافسة قوية مع بيراميدز صاحب المركز الثاني.