مبابي يثير الجدل في ريال مدريد برد غامض على انتقادات الجماهير

أثار الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، حالة من الجدل بعد رد فعله على الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا من جماهير الفريق الملكي.

وجاءت موجة الغضب الجماهيري عقب سفر اللاعب خارج إسبانيا برفقة صديقته، في توقيت كان يخوض فيه ريال مدريد مباراة مهمة في الدوري الإسباني، وهو ما اعتبره البعض عدم التزام من جانب النجم الفرنسي.

وعاد مبابي إلى مقر تدريبات الفريق في فالديبيباس، لكنه لم يشارك في المران الجماعي، واكتفى بأداء تدريبات فردية، لتظل مشاركته في مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة محل شك حتى الآن.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لاختبار حاسم لتحديد موقفه من خوض المباراة المرتقبة على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وفي لقطة أثارت المزيد من التساؤلات، رصدت الكاميرات مبابي أثناء مغادرته المدينة الرياضية، حيث توقف لتوقيع أحد القمصان لأحد المشجعين، لكنه تجاهل أسئلة الصحفيين حول الانتقادات الموجهة له، مكتفيًا بعبارة قصيرة قال فيها: "لا أفهم"، قبل أن يغادر سريعًا.

من جانبها، أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن اللاعب يجيد اللغة الإسبانية بشكل جيد، ما أثار الشكوك حول تعمده تجاهل الرد، خاصة في ظل تزايد غضب جماهير ريال مدريد، التي طالبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي برحيله خلال الفترة الأخيرة.