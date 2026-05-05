قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعت إلى التهدئة.. السعودية تعرب عن قلقها إزاء التصعيد العسكري في المنطقة
مشاورات مع الأندية.. الغندور يكشف مفاجأة عن إلغاء الهبوط في الدوري
الطيار و4 ركاب.. مصرع لاعبي فريق رياضي في حادث تحطم طائرة أمريكية
بشرى للمسافرين.. مصر للطيران تعلن عودة انتظام رحلاتها إلى مدن الإمارات
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-5-2026 .. آخر تحديث
مبقتش أنام.. الملحن أحمد زعيم يكشف كواليس آخر أغاني هاني شاكر
كدمة بالرأس.. ضبط طالب تعدى بالضرب على مدرس بكلية آداب دمنهور
الإثارة مستمرة.. مانشستر سيتي يتعادل 3-3 مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي
استمرار انخفاض الحرارة مصحوب بعواصف وأمطار | الطقس اليوم
خطوات ذهبية .. 5 إجراءات تتبعها عند فقدان هاتفك الشخصي
بيعملوا تريندات على جثثنا | أشرف زكي : محضّر مفاجأة بعد جنازة هاني شاكر
1500 جنيه.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبابي يثير الجدل في ريال مدريد برد غامض على انتقادات الجماهير

مبابي
مبابي
حمزة شعيب

أثار الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، حالة من الجدل بعد رد فعله على الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا من جماهير الفريق الملكي.

وجاءت موجة الغضب الجماهيري عقب سفر اللاعب خارج إسبانيا برفقة صديقته، في توقيت كان يخوض فيه ريال مدريد مباراة مهمة في الدوري الإسباني، وهو ما اعتبره البعض عدم التزام من جانب النجم الفرنسي.

وعاد مبابي إلى مقر تدريبات الفريق في فالديبيباس، لكنه لم يشارك في المران الجماعي، واكتفى بأداء تدريبات فردية، لتظل مشاركته في مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة محل شك حتى الآن.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لاختبار حاسم لتحديد موقفه من خوض المباراة المرتقبة على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وفي لقطة أثارت المزيد من التساؤلات، رصدت الكاميرات مبابي أثناء مغادرته المدينة الرياضية، حيث توقف لتوقيع أحد القمصان لأحد المشجعين، لكنه تجاهل أسئلة الصحفيين حول الانتقادات الموجهة له، مكتفيًا بعبارة قصيرة قال فيها: "لا أفهم"، قبل أن يغادر سريعًا.

من جانبها، أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن اللاعب يجيد اللغة الإسبانية بشكل جيد، ما أثار الشكوك حول تعمده تجاهل الرد، خاصة في ظل تزايد غضب جماهير ريال مدريد، التي طالبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي برحيله خلال الفترة الأخيرة.

مبابي ريال مدريد جماهير ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

زواج - ارشيفية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

أحمد فتوح

النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين

الأهلي

بمواصفات قوية.. 3 أسماء مرشحة لمنصب مدير الكرة بالأهلي

صورة أرشيفية

بشرى لأصحاب المعاشات | زيادات جديدة تعزز الدخل وتخفف الأعباء المعيشية

البلوجر دنيا فؤاد

خدوا فلوسكوا منها | منشور صادم لـ شقيق البلوجر دنيا فؤاد بعد تبرعات الكانسر

ترشيحاتنا

اللقاء

نائب محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال رفع كفاءة وإعادة تأهيل محطتي مياه القنطرة والرسوة

الفاعليات

ندوة توعوية بمديرية العمل بالإسماعيلية لتعزيز مفاهيم المساواة

دنيا فؤاد

انسحاب محاميّ دنيا فؤاد من الدفاع عنها: استقصينا الحقائق وقررنا التنحي احتراما لأهالي الإسماعيلية

بالصور

ارتفاع أسعار أرخص سيارة REEV في مصر

أرخص سيارة REEV
أرخص سيارة REEV
أرخص سيارة REEV

الركنة بـ10 آلاف .. مواقف السيارات ترفع عوائد فيفا في مونديال 2026

مواقف سيارات مونديال 2026
مواقف سيارات مونديال 2026
مواقف سيارات مونديال 2026

4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة.. بدون حرمان أو دايت قاسي

4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة
4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة
4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة

طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون.. وصفة مطبخ سهلة بمذاق مطاعم البحر المتوسط

طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون
طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون
طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون

فيديو

الشهيد مفيب محمد عمرو الطاهر

حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد