وزارة الرياضة تستقبل أبطال بطولة أفريقيا لمصارعة الذراعين بعد حصد 19 ميدالية متنوعة

استقبلت وزارة الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر لمصارعة الذراعين عقب عودتها من المشاركة في بطولة أفريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية وذلك بعد تحقيق إنجاز مميز بحصد 19 ميدالية متنوعة.

وكان في استقبال البعثة بمطار القاهرة الدولي الدكتور الجبالي عبد المجيد، مدير عام الإدارة العامة للتكريم والحافز الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، ممثلًا عن الوزارة، لنقل تحيات وتقدير الدولة المصرية لأبطال المنتخب الوطني والجهاز الفني، تقديرًا لما حققوه من نتائج مشرفة خلال البطولة.

ونجح أبطال المنتخب الوطني في حصد 9 ميداليات ذهبية و9 ميداليات فضية، بالإضافة إلى ميدالية برونزية، في مشاركة قوية أكدت تفوق اللاعبين المصريين واستمرار ريادة مصر على مستوى القارة الأفريقية في رياضة مصارعة الذراعين.

وأشادت وزارة الشباب والرياضة بالأداء المتميز الذي قدمه لاعبو المنتخب الوطني خلال منافسات البطولة، مؤكدة أن النتائج المحققة تعكس حجم التطور الذي تشهده اللعبة، وجهود الأجهزة الفنية والإدارية في إعداد اللاعبين بالشكل الأمثل للمنافسات القارية والدولية.

الجدير بالذكر أن استمرار تقديم الدعم الكامل للاتحادات الرياضية والمنتخبات الوطنية، في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى إعداد أبطال قادرين على المنافسة ورفع اسم مصر في مختلف المحافل الرياضية، خاصة في ظل الاستعدادات المتواصلة لدورة الألعاب الأفريقية المقبلة بغانا.