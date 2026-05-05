وزير الرياضة يبحث مع سفيرة فنلندا سبل التعاون في المجالات الرياضية وتبادل الوفود الشبابية

استقبل جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، السفيرة ريكا إيلا، سفيرة فنلندا لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالي الرياضة والشباب.

وتناول اللقاء مناقشة آفاق الدعم والتنسيق على المستوى الدولي في رياضة الجمباز، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمهارات الفنية، بما يسهم في تطوير مستوى اللاعبين والارتقاء بالمنظومة التدريبية.

وفي هذا السياق، أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات الرياضية والشبابية، مشيرًا إلى أن الشراكة مع الجانب الفنلندي تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات، خاصة في رياضة الجمباز التي تشهد تطورًا ملحوظًا على المستوى العالمي.

كما تطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون على الصعيد الشبابي من خلال تبادل الوفود الشبابية بين مصر وفنلندا، بما يدعم التقارب الثقافي وتبادل التجارب والخبرات بين شباب البلدين.

وأضاف الوزير أن تبادل الوفود الشبابية والرياضية يسهم في بناء جسور من التواصل الثقافي والمعرفي، ويعزز من قدرات الشباب ومهاراتهم، بما يتماشى مع توجهات الدولة في الاستثمار في العنصر البشري.

من جانبها، أعربت السفيرة ريكا إيلا عن تقديرها لعمق العلاقات بين مصر وفنلندا، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز التعاون المشترك في مجالي الرياضة والشباب، خاصة من خلال دعم برامج تبادل الخبرات في رياضة الجمباز، إلى جانب توسيع نطاق تبادل الوفود الشبابية بما يحقق الاستفادة المتبادلة بين شباب البلدين.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من فرص التعاون المثمر في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.