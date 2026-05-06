قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد عرضه على مسؤولي النادي.. من هو المهاجم المغربي المرشح لقيادة هجوم الأهلي؟
زراعة النواب توافق على مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية للعام المالي 2026/2027
مدير المتوسط للدراسات: إدارة ترامب معنية بالتوصل إلى تسوية مع إيران لحفظ ماء الوجه
وصول ميرفت أمين وخالد الجندي لتوديع هاني شاكر
صحة قنا: بدء تطبيق الولادة الطبيعية الأولى مجانًا بجميع المستشفيات الحكومية
استثمارات بالمليارات وفرص عمل جديدة.. وزير الصناعة يتفقد 3 مصانع كبرى في بني سويف والمنيا لتعزيز الإنتاج المحلي.. صور
بحضور مدبولي.. اتفاق شراكة مع "ترافيجورا المحدودة" لإقامة توسعات جديدة بمجمع الألومنيوم
براءة.. قرار عاجل من القضاء اللبناني بشأن فضل شاكر
مدرب موناكو السابق على طاولة الأهلي
أمين سر اقتصادية الشيوخ: ليس لدينا حل لتوفير العملة الصعبة إلا زيادة معدلات الصناعة والتصدير
الصين: نحن شريك موثوق به.. وتأكيد سعودي إيراني على استمرار الدبلوماسية ومنع التصعيد
الوزير يستقل قطار المونوريل متوجها الى مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الرياضة: تطوير المنشآت المقامة على أراضي الأوقاف أولوية لخدمة المواطن

وزيرا الشباب والأوقاف
وزيرا الشباب والأوقاف
محمد شحتة

التقى الدكتور أسامة الأزهريي، وزير الأوقاف، جوهر نبيل - وزير الشباب والرياضة، الثلاثاء ٥ من مايو ٢٠٢٦، بمقر وزارة الشباب والرياضة في العاصمة الجديدة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء من جانب وزارة الأوقاف الدكتور خالد الطيب - رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، واللواء وئام سويلم - مساعد وزير الأوقاف لشئون الهيئة، كما حضر من جانب وزارة الشباب والرياضة الدكتور محمد الكردي - رئيس قطاع الرياضة، والدكتور محمد الصفطي - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور أحمد مختار - رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي.

آلية التعامل مع أراضي الأوقاف

وتناول اللقاء مناقشة آليات التعامل مع التشابكات المتعلقة بأراضي الأوقاف المقام عليها عدد من المنشآت الشبابية والرياضية، مع تأكيد أهمية إيجاد حلول عملية تُسهم في دعم استقرار هذه المنشآت وتعظيم الاستفادة منها، بما يخدم المواطنين ويعزز دورها المجتمعي.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل على إزالة التحديات التي تواجه المنشآت الشبابية والرياضية، بما يضمن استمرار دورها في خدمة النشء والشباب، مشيرًا إلى أن التنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية في تنفيذ خطط التطوير والتوسع في الخدمات.

من جانبه، رحب وزير الأوقاف بالتعاون الذي يصون العيون الوقفية ويضمن حسن استثمارها وتطويرها، مع أهمية التعاون لتذليل التحديات القائمة، مؤكدًا ضرورة استمرار التواصل والمتابعة بشأن هذه الملفات.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الكامل بين الوزارتين، بما يسهم في تطوير المنشآت الشبابية والرياضية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المقامة على أراضي الأوقاف، تحقيقًا لأقصى منفعة لأبناء الوطن.

الأوقاف الشباب والرياضة أراضي الأوقاف أسامة الأزهري جوهر نبيل هيئة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشحات وامام

عاشور والشحات | أحمد شوبير يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي

ميلوني

بعد انتشار صور «غرفة النوم».. «ميلوني» تحذِّر من كارثة رقمية تهدّد الجميع

مضيق هرمز

انفجار في مضيق هرمز .. إيران تضرب سفينة بريطانية مرتبطة بإسرائيل

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

ترشيحاتنا

هاني شاكر

استعدادات مكثفة لجنازة هاني شاكر بمسجد أبو شقة في أكتوبر

عراقجي

عراقجي يؤكد لنظيره السعودي ضرورة مواصلة المسار الدبلوماسي بين دول المنطقة لمنع تفاقم التصعيد

أحمد عامر، مفتش الآثار والخبير الأثري

خبير أثري: الطاقة الشمسية تدعم حماية الآثار.. ومصر تستهدف 30 مليون سائح

بالصور

مش هتصدق تأثيره .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟

وصول هالة سرحان ولبلبة لحضور صلاة الجنازة علي الفنان هاني شاكر

لبلبة وهالة سرحان
لبلبة وهالة سرحان
لبلبة وهالة سرحان

مُرتبك بيخلص بسرعة؟ .. 7 أخطاء مالية ترتكبها تجنبها بذكاء

قبضك بيخلص بسرعة؟.. 7 أخطاء مالية بتدمرك
قبضك بيخلص بسرعة؟.. 7 أخطاء مالية بتدمرك
قبضك بيخلص بسرعة؟.. 7 أخطاء مالية بتدمرك

وزير الري: التجربة المصرية تمثل نموذجا متقدما في الإدارة المتكاملة للموارد المائية

وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى
وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى
وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد