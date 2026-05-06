وزير الرياضة: تطوير المنشآت المقامة على أراضي الأوقاف أولوية لخدمة المواطن

التقى الدكتور أسامة الأزهريي، وزير الأوقاف، جوهر نبيل - وزير الشباب والرياضة، الثلاثاء ٥ من مايو ٢٠٢٦، بمقر وزارة الشباب والرياضة في العاصمة الجديدة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء من جانب وزارة الأوقاف الدكتور خالد الطيب - رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، واللواء وئام سويلم - مساعد وزير الأوقاف لشئون الهيئة، كما حضر من جانب وزارة الشباب والرياضة الدكتور محمد الكردي - رئيس قطاع الرياضة، والدكتور محمد الصفطي - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور أحمد مختار - رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي.

آلية التعامل مع أراضي الأوقاف

وتناول اللقاء مناقشة آليات التعامل مع التشابكات المتعلقة بأراضي الأوقاف المقام عليها عدد من المنشآت الشبابية والرياضية، مع تأكيد أهمية إيجاد حلول عملية تُسهم في دعم استقرار هذه المنشآت وتعظيم الاستفادة منها، بما يخدم المواطنين ويعزز دورها المجتمعي.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل على إزالة التحديات التي تواجه المنشآت الشبابية والرياضية، بما يضمن استمرار دورها في خدمة النشء والشباب، مشيرًا إلى أن التنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية في تنفيذ خطط التطوير والتوسع في الخدمات.

من جانبه، رحب وزير الأوقاف بالتعاون الذي يصون العيون الوقفية ويضمن حسن استثمارها وتطويرها، مع أهمية التعاون لتذليل التحديات القائمة، مؤكدًا ضرورة استمرار التواصل والمتابعة بشأن هذه الملفات.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الكامل بين الوزارتين، بما يسهم في تطوير المنشآت الشبابية والرياضية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المقامة على أراضي الأوقاف، تحقيقًا لأقصى منفعة لأبناء الوطن.