قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيراميكا كليوباترا يوقف انتصارات بيراميدز في الدوري المصري
الأهلي يهزم إنبي بثلاثية نظيفة قبل الجولة الأخيرة من بطولة الدوري
جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار بإطلالة روحانية وتتصدر التريند العالمي
استخدام البخاخة .. المصل واللقاح تحذر من الأتربة والعدوى الفيروسية
نقيب المأذونين : رابع المستحيلات الزوج يطلب إذنًا موثقًا من زوجته
قرية إسبانية تعرض منزلاً مجانيًا وفرصة عمل مقابل العيش بها .. ما القصة؟
حورس يحلّق فوق القاهرة .. شعار المونوريل يربط عظمة التاريخ بتكنولوجيا المستقبل
أحمد موسى : عدوان همجي إيراني على الأشقاء العرب
الشتاء عمل ريمونتادا .. جمال شعبان يوجه تحذيرات عاجلة للمواطنين
75 دقيقة .. الزمالك يحافظ على تقدمه أمام سموحة بهدف الدباغ
البابا تواضروس يتحدى موروثات الصعيد: حرمان البنات من الميراث كسر لوصية الإنجيل
بن شرقي يحرز هدف الأهلي الثالث في مرمي إنبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عالم بالأوقاف: عدم إخطار الزوجة الأولى لا يؤثر على صحة الزواج الجديد

الزواج
الزواج
محمود محسن

قال الدكتور إبراهيم رضا أحد علماء وزارة الأوقاف، إنّ مسألة اشتراط حصول الزوج على إذن كتابي من زوجته الأولى قبل الزواج الثاني ليست مسألة ملزمة من الناحية الدينية، موضحًا أن الحكم الشرعي في هذه القضية واضح ولا يرتبط بموافقة الزوجة الأولى على صحة عقد الزواج.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، ردًا على تساؤلات حول مدى تأثير علم الزوجة الأولى بالزواج الجديد على صحته، قائلًا نصًا: «هو معرفة الزوجة يؤثر في صحة عقد الزواج الجديد؟ الإجابة لأ.. العقد صحيح»، مؤكدًا أن الزواج يظل صحيحًا حتى في حال عدم إخطار الزوجة الأولى به.

وتابع موضحًا الفكرة بشكل أكثر تفصيلًا: «يعني لو واحد راح تزوج ولم يخطر الزوجة الأولى بأنه تزوج هل ده يؤثر في صحة العقد الجديد؟ الإجابة لأ.. الزواج صح»، مشددًا على أن هذا الحكم نابع من النصوص الدينية وليس اجتهادًا شخصيًا.

النقاش الدائر حاليًا يتعلق بالتمييز

وأكد الدكتور إبراهيم رضا أنه يطرح الرأي من منظور ديني بحت، قائلًا: «هل يشترط إن أنا أستأذن الزوجة الأولى؟ الإجابة لأ.. أنا بتكلم دين»، موضحًا أن النقاش الدائر حاليًا يتعلق بالتمييز بين ما هو شرعي وما هو تنظيمي يمكن أن تضعه الدولة لتنظيم العلاقات.
 

إبراهيم رضا وزارة الأوقاف الزواج الحكم الشرعي عقد الزواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

الدولار

3 جنيهات دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن بمصر

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

سعر الذهب الان مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

ايهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

صورة تعبيرية

انقطاع المياه فى عدد من مناطق محافظة القاهرة .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ

لترقيته سكرتيرا عاما للغربية.. محافظ كفر الشيخ يكرم اللواء محمد شعير| صور

افتتاح وحدة عيون الأطفال

بدعم 12 مليون جنيه.. جامعة المنيا تفتتح وحدتي عيون الأطفال والحول وجفاف العين

المكرمين من معلمي الحاسب الالي

إنجاز رقمي لافت لتعليم جنوب سيناء.. تكريم صناع التفوق في البرمجة بعد قفزة نوعية في التفاعل

بالصور

جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار بإطلالة روحانية وتتصدر التريند العالمي

إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026
إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026
إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026

حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بشوارع الزقازيق ومنيا القمح | صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

وكيل صحة الشرقية وعميد طب الزقازيق يناقشان التوسع في خدمات تنظيم الأسرة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

احذرها.. 3 أخطاء ترتكبها يوميا تزيد من احتمالات إصابتك بأمراض القلب

كيف يؤثر النظام الغذائي على القلب؟
كيف يؤثر النظام الغذائي على القلب؟
كيف يؤثر النظام الغذائي على القلب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة سات آمون

المزيد