قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يهزم إنبي بثلاثية نظيفة قبل الجولة الأخيرة من بطولة الدوري
جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار بإطلالة روحانية وتتصدر التريند العالمي
استخدام البخاخة .. المصل واللقاح تحذر من الأتربة والعدوى الفيروسية
نقيب المأذونين : رابع المستحيلات الزوج يطلب إذنًا موثقًا من زوجته
قرية إسبانية تعرض منزلاً مجانيًا وفرصة عمل مقابل العيش بها .. ما القصة؟
حورس يحلّق فوق القاهرة .. شعار المونوريل يربط عظمة التاريخ بتكنولوجيا المستقبل
أحمد موسى : عدوان همجي إيراني على الأشقاء العرب
الشتاء عمل ريمونتادا .. جمال شعبان يوجه تحذيرات عاجلة للمواطنين
75 دقيقة .. الزمالك يحافظ على تقدمه أمام سموحة بهدف الدباغ
البابا تواضروس يتحدى موروثات الصعيد: حرمان البنات من الميراث كسر لوصية الإنجيل
بن شرقي يحرز هدف الأهلي الثالث في مرمي إنبي
تعاون تركي مرتقب في مصر لتحديث نظم الري ورفع كفاءة استخدام المياه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عالم بالأوقاف: الرجل الحقيقى لا يتزوج في السر

الدكتور إبراهيم رضا أحد علماء وزارة الأوقاف
الدكتور إبراهيم رضا أحد علماء وزارة الأوقاف
محمود محسن

قال الدكتور إبراهيم رضا أحد علماء وزارة الأوقاف، إنّ جميع المقترحات التي تُطرح بشأن تعديل قوانين الأحوال الشخصية تهدف في المقام الأول إلى تحقيق المصلحة العليا للأسرة المصرية، مؤكدًا أن الأساس في أي تشريع يجب أن يكون قائمًا على الإصلاح قدر المستطاع.

وأضاف مستشهدًا بالآية الكريمة: «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت»، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة هذا المبدأ عند تقديم أي مقترح قانوني جديد.

وتابع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ اشتراط حصول الزوج على إذن كتابي من زوجته قبل الزواج مرة أخرى يُعد مقترحًا يصعب تمريره، لأنه – بحسب وصفه – يتعارض مع حرية الرجل الشخصية وكيانه، مؤكدًا أن ذلك يُعتبر سلبًا للأهلية.

وقال: «أنا لما أجي أشترط على الزوج قبل الزواج إنه لازم يأخذ إذن كتابي من زوجته مستحيل إن يصل هذا المقترح إلى الموافقة، لأنه بيصطدم بحرية الرجل الشخصية وكينونته، أنا كده بسلب منه الأهلية.»

وردًا على تساؤل حول ما إذا كان ذلك يُعد حرية، أكد أن هذا الأمر يدخل في إطار الحرية التي منحها الله للرجل في إقامة علاقة زوجية، موضحًا: «اسمها حرية لإن الله سبحانه وتعالى منحه إنه هو يقدر يقيم علاقة زوجية»، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الأمانة تقتضي أن يكون الرجل صريحًا وواضحًا مع زوجته.

قبول الوضع أو اللجوء إلى الطلاق 

وتابع الدكتور إبراهيم رضا أن الرجل الحقيقي هو من يواجه زوجته بحقيقة مشاعره ورغبته، وليس من يتصرف في الخفاء، موضحًا: «الرجل الحقيقي هو من يواجه، هو اللي يروح لمراته كدة يخبط عليها ويقولها يا أم فلان أنا مش مبسوط، أنا مش مستريح في الحياة، حابب إني أرتبط»، مؤكدًا أن للزوجة في هذه الحالة حق الاختيار بين قبول الوضع أو اللجوء إلى الطلاق للضرر وفق ما أباحه الإسلام

إبراهيم رضا وزارة الأوقاف بسمة وهبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

الدولار

3 جنيهات دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن بمصر

سعر الذهب الان مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

ايهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

صورة تعبيرية

انقطاع المياه فى عدد من مناطق محافظة القاهرة .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

الزمالك

نقطة واحدة تفصل الزمالك عن التتويج بالدوري بعد الفوز على سموحة بهدف الدباغ

الهلال والخليج

بهدفي كينج وسافيتش .. تعادل مثير في الشوط الأول بين الهلال والخليج بالدوري السعودي

منتخب الناشئين

منتخب الناشئين يخسر أمام زمالك 2005 ودياً

بالصور

جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار بإطلالة روحانية وتتصدر التريند العالمي

إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026
إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026
إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026

حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بشوارع الزقازيق ومنيا القمح | صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

وكيل صحة الشرقية وعميد طب الزقازيق يناقشان التوسع في خدمات تنظيم الأسرة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

احذرها.. 3 أخطاء ترتكبها يوميا تزيد من احتمالات إصابتك بأمراض القلب

كيف يؤثر النظام الغذائي على القلب؟
كيف يؤثر النظام الغذائي على القلب؟
كيف يؤثر النظام الغذائي على القلب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة سات آمون

المزيد