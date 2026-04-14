الشيخ إبراهيم رضا: الزوج مسؤول شرعًا عن النفقة دون ربط بدخل الزوجة

قال الشيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ الشريعة الإسلامية أوجبت النفقة على الرجل تجاه زوجته، بمجرد انعقاد عقد الزواج الشرعي، مشددًا على أن هذا الحكم لا يتغير مهما كانت مكانة المرأة أو وضعها المالي.

وأضاف رضا، في مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور: "بمجرد ما يتم عقد الزواج، يبقى لازم على الزوج إنه ينفق على زوجته، سواء كانت موظفة أو وزيرة أو حتى أغنى أهل الأرض".

وأوضح أن مسألة النفقة لا ترتبط على الإطلاق بقدرة المرأة المالية، مضيفًا: "حتى لو هي عندها ذمة مالية خاصة أو غنية جدًا، ده لا يسقط واجب النفقة عن الزوج"، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى ألزم الرجل بهذا الحق، وأن كل إنسان ينفق على قدر سعته دون تكليف بما لا يطيق.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الحالة الوحيدة التي تسقط فيها النفقة عن المرأة هي حالة النشوز، موضحًا: "الحالة الوحيدة اللي ميبقاش لها نفقة، لو كانت ناشز ورافضة الحياة الزوجية وهجرت البيت"، ومشددًا على أن غير ذلك يظل حق النفقة ثابتًا للمرأة.

