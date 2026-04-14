ريهام الشناوي : التوجيهات الرئاسية لتسريع قانون الأسرة خطوة لحل أزمات النفقة والرؤية

أشادت ريهام الشناوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة بالحوار المجتمعي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالإسراع في إصدار تشريعات الأسرة، معتبرة أنها تمثل خطوة مهمة لمعالجة مشكلات الحضانة والرؤية وأحكام النفقة.

وقالت ريهام الشناوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن جلسات الحوار الوطني ناقشت عدداً من بنود قانون الأحوال الشخصية، من بينها مقترحات تتعلق بترتيب الوصاية على الأبناء.

وتابعت مقرر مساعد لجنة الأسرة بالحوار المجتمعي، أن الهدف ليس الانحياز لطرف دون آخر، وإنما الوصول إلى قانون متوازن يحقق العدالة ويضمن حقوق جميع الأطراف بما يحقق الاستقرار الأسري.