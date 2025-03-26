اختيار ريهام الشبراوي عضوا بالأمانة المركزية لمشروعات الجبهة الوطنية

أعلنت الدكتورة ريهام الشبراوي عن اختيارها رسميا عضوا بالأمانة المركزية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس محمد أمين الدخميسي بحزب الجبهة الوطنية.

وقالت الشبراوي: "بشكل رسمي، أعلن عن اختياري، كعضو الأمانة المركزية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس محمد أمين الدخميسي بحزب الجبهة الوطنية".

وأضافت : "خطوة تضع أمامي مجموعة من المهام الأساسية التي سأعمل عليها خلال الفترة المقبلة، ومنها بحث كافة الأهداف المتعلقة بتمكين الشباب والمرأة على الصعيد الاقتصادي، بالإضافة الى السعي الجاد لخلق فرص عمل لهم بشكل حقيقي.. نحن أمام حالة حراك سياسي وحزبي مشهودة.. والفترة المقبلة تتطلب العمل الجماعي المكثف".

الجبهة الوطنية يختار 19 عضوا بهيئة مكتب أمانة التنظيم



أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية موافقة الحزب على اختيار، 19 عضوا في هيئة مكتب أمانة التنظيم بعد عرض احمد رسلان امين التنظيم.

وهم: عبد الرحمن عبد اللطيف، دينا حمدي، الخضر إبراهيم، النائب مهندس خالد عبد العزيز، العمدة ياسين العقاري، النائبة د.سارة جاد المولى، د.سعد عبد العزيز، علاء مجاهد، النائب عاطف مخاليف، لينا عبد الرؤوف، مهندس محمود الشوربجي، لواء محمد الزياتي، د.هبة الصباحي، د.مروة دوبان، د.مصطفى سنوسي، محمد المغربي، أحلام عثمان، صفية دسوقي، النائب سيد حجازي.

وأخطر الحزب لجنة شؤون الأحزاب بأعضاء هيئة المكتب، والتي تمت بعد مراجعة اللائحة الأساسية للحزب والقانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته.

أحمد سمير زكريا نائب رئيس الأمانة الفنية

وأعلن حزب الجبهة الوطنية تعيين النائب أحمد سمير سيد زكريا، عضو مجلس الشيوخ، نائبًا لرئيس الأمانة الفنية للحزب، التي يرأسها المستشار علاء فواد، وذلك في إطار إعادة تشكيل الأمانات المركزية.

وكانت لجنة اختيار القيادات عقدت اجتماعها الثامن برئاسة الدكتور عاصم الجزار، حيث تم الاستقرار على اختيار زكريا ضمن التشكيل الجديد للأمانة الفنية، لما يتمتع به من خبرات سياسية واقتصادية كبيرة.