وزير الأوقاف يدين العدوان الإيراني المتجدد على دولة الإمارات الشقيقة

أدان الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف - العدوان الآثم الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مؤكدًا الرفض القاطع لكل أشكال الاعتداء على الإمارات العربية الشقيقة أولا٫ ثم الرفض لأي عدوان يمس أي دولة عربية شقيقة عموما٫ موكدا أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة خصوصا ودول الخليج عموما جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن حسن الجوار يلزم إيران بالتوقف الفوري عن هذا العدوان الغادر على الدول العربية الشقيقة.

خروج على القيم الدينية والإنسانية

وأكد الوزير أن معالجة الأزمات الحادة الماثلة في المنطقة حاليا باللجوء إلى التعدي على الدول العربية الشقيقة يمثل فقدانا لكل معاني الرشد والمنطق، وأن أي اعتداء على النفس الإنسانية أو على مقدرات الدول يمثل خروجًا على القيم الدينية والإنسانية الراسخة، ومخالفةً لمبادئ الإسلام التي جعلت حفظ النفس وصون الحقوق في صدارة مقاصدها، كما يتعارض مع القواعد المنظمة للعلاقات الدولية القائمة على احترام سيادة الدول.

ودعا الوزير إلى وقف التصعيد، وتغليب لغة العقل والحوار، والاستجابة إلى الدعوات الصادقة -المستندة إلى موفور الحكمة ووافر الحنكة- من الدولة المصرية في الاحتكام إلى الوسائل الدبلوماسية في معالجة الأزمات، بما يسهم في حفظ أمن المنطقة واستقرارها.

أمن الإمارات ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي التطورات الاقليمية.

وأكد وزير الخارجية التضامن الكامل مع الإمارات الشقيقة، وإدانة واستنكار الاعتداءات التي تعرضت لها الإمارات، وجدد تأكيد وقوف مصر بجانب الإمارات في هذا الظرف الدقيق.

وشدد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت بأن أمن الإمارات ودول الخليج الشقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأكدا وزيرا الخارجية المصري والإماراتي عمق العلاقات الثنائية والروابط الأخوية التي عكسها الاتصال الأخير بين رئيسي البلدين.