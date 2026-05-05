برلماني: تضامن مصر مع الإمارات رسالة قوة ووحدة عربية في وجه التحديات

أكد إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب إرادة جيل، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إدانة استهداف الإمارات تعكس بوضوح موقف الدولة المصرية الثابت والداعم للأشقاء، مشددًا على أن ما يحدث من اعتداءات يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن العربي ككل وليس لدولة بعينها.

وقال ضيف إن تأكيد الرئيس أن أمن الإمارات ودول الخليج خط أحمر يعبر عن رؤية استراتيجية شاملة تعتبر أن استقرار الخليج جزء لا يتجزأ من استقرار مصر، وهو ما يفرض تحركًا عربيًا موحدًا في مواجهة أي محاولات لزعزعة الأمن.

وأشار إلى أن الإدانة المصرية للعدوان الإيراني تأتي في إطار التزام القاهرة بسياسة خارجية متوازنة، لكنها حازمة في الوقت نفسه تجاه أي تهديد يمس الدول العربية، مؤكدًا أن مصر لا تقبل المساس بسيادة أي دولة شقيقة.

قوة الموقف المشترك في مواجهة التحديات

وأضاف أن العلاقات بين مصر والإمارات تمثل نموذجًا للتكامل العربي في مختلف المجالات، وهو ما يعزز من قوة الموقف المشترك في مواجهة التحديات، لافتًا إلى أن هذه العلاقات مبنية على الثقة والتنسيق المستمر.

وأكد نائب رئيس حزب إرادة جيل أن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرؤى، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية المتلاحقة، مشيرًا إلى أن التصريحات الرئاسية جاءت لتؤكد أن مصر تقف دائمًا في صف الاستقرار والسلام.

واختتم ضيف تصريحه بالتأكيد على أن الشعب المصري يساند القيادة السياسية في مواقفها الداعمة للأشقاء، وأن وحدة الصف العربي هي السبيل لمواجهة التحديات والحفاظ على الأمن القومي العربي.