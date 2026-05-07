رابطة الأندية تستعد لتسليم درع الدوري يوم 20 مايو.. أين سيذهب؟

كشف الإعلامي خالد الغندور عن آخر استعدادات رابطة الأندية المصرية بشأن مراسم تسليم درع بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وتقرر أن يتم تسليم الدرع في الملعب مباشرة للفريق المتوج باللقب عقب نهاية الجولة الأخيرة، والمقرر إقامتها يوم 20 مايو الجاري.

وأكد الغندور، خلال تقديمه برنامج “ستاد المحور”، أن جميع مباريات الجولة الختامية ستنطلق في توقيت موحد عند الساعة الثامنة مساءً، وذلك لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المتنافسة على اللقب أو المراكز المؤهلة للبطولات القارية أو الهروب من الهبوط.

تجهيزات خاصة لدرع الدوري

وأوضح الغندور أن رابطة الأندية أنهت ترتيباتها الخاصة بتجهيز درع الدوري، حيث سيتم نقله في حافلة مجهزة ومؤمنة بشكل كامل، لضمان وصوله إلى أي ملعب قد يشهد حسم البطولة في أفضل صورة تنظيمية ممكنة.

وأشار إلى أن الرابطة وضعت خطة مرنة لتواجد الدرع في مختلف الملاعب، سواء كان الحسم في استاد القاهرة الدولي، أو استاد الدفاع الجوي، أو حتى استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك وفقًا لما ستسفر عنه نتائج الجولة الأخيرة.

سيناريوهات الحسم في الجولة الأخيرة

وأضاف أن الرابطة تتعامل مع أكثر من سيناريو محتمل في ختام الموسم، في ظل اشتعال المنافسة بين أكثر من فريق على التتويج باللقب، وهو ما دفعها إلى تجهيز جميع الترتيبات مسبقًا لضمان خروج مراسم التتويج بشكل احترافي يليق بالمسابقة.

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف هو توفير أجواء عادلة ومثالية في الجولة الأخيرة، مع ضمان تسليم درع الدوري مباشرة داخل أرض الملعب للفريق الفائز فور انتهاء المباريات، في أجواء احتفالية منتظرة من جماهير الكرة المصرية.