الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إيقاف وغرامة.. عقوبات قاسية من رابطة الأندية بـ الجولة الثامنة في الدوري

رابطة الأندية المحترفة
رابطة الأندية المحترفة
يسري غازي

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية للمجموعة الثانية وذلك طبقًا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.


وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة زد أف سي والجونة :

إيقاف عمر مجدي فتحي شحاته، لاعب فريق الجونة، مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

توقيع غرامة مالية على فريق الجونة قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على ست بطاقات خلال المباراة.

البنك الأهلي ومودرن سبورت :

إيقاف مصطفى محمود حسن عوض الزناري، لاعب فريق البنك الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث.

إيقاف محمد هلال علي عطية، لاعب فريق مودرن سبورت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث.

إيقاف سليم سليمان محمد، لاعب فريق مودرن سبورت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث.

مباراة غزل المحلة والإسماعيلي:

إيقاف عبد الرحيم مصطفى عبد الرحيم، لاعب فريق غزل المحلة، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف يحيى زكريا هندي زكريا، لاعب فريق غزل المحلة، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف نادر فرج محمد عبدالله، لاعب فريق الإسماعيلي، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توجيه لفت نظر لنادي الإسماعيلي، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 100 ألف جنيه، مع تحمل النادي تكلفة إصلاح التلفيات؛ وذلك بسبب قيام جماهير نادي الإسماعيلي بإتلاف مقاعد الاستاد.

مباراة وادي دجلة وكهرباء الإسماعيلية :

إيقاف أحمد محمد إبراهيم أحمد شيمي، لاعب فريق وادي دجلة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile لموسم 2025-2026، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

