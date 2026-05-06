إنذار وخناقة وإصابة.. 6 مشاهد أشعلت مباراة الزمالك وسموحة

حقق نادي الزمالك فوزًا صعبًا على سموحة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة وقبل الأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف الزمالك عُدي الدباغ بأسيست من خوان بيزيرا ليحسم الملكي اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 53 نقطة ويحتل المركز الأول في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، فيما توقف رصيد سموحة عند 31 نقطة.

وشهدت مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال مع نظيره فريق سموحة عديد المشاهد التي أشعلت اللقاء.

خناقة بيزيرا

شهدت مجريات اللقاء خناقة بين البرازيلي خوان بيزيرا نجم الزمالك وعبدالرحمن عامر لاعب سموحة.

وتعرض خوان بيزيرا خلال الخناقة إلي ضربه بالكوع من جانب عبدالرحمن عامر لاعب سموحة.

إصابة بيزيرا

تعرض البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لاعب الزمالك لإصابة قوية أدت لخروجه في الدقيقة 67.

ونجح البرازيلي بيزيرا في صنع هدف الزمالك الوحيد عقب إرساله الكرة داخل منطقة الجزاء سددها الفلسطيني عدي الدباغ برأسه قوية سكنت شباك حارس سموحة معلنا عن الهدف الأول.

مؤازرة حسام عبدالمجيد

شهد اللقاء هتافات من جانب الجماهير لـ حسام عبد المجيد مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في لقاء سموحة.

وجاءت هتافات الجماهير على النحو التالي: معلش معلش العب ميهمكش ويذهب اللاعب ليحيي الجمهور في مشهد مؤثر.

إصابة بسيطة

تعرض محمد السيد لاعب الزمالك لإصابة في القدم خلال مباراة سموحة أدت لخروجه من المباراة.

ماكينة أهداف

واصل الفلسطيني عدي الدباغ التهديف ونجح فى تسجيل هدف الفوز فى لقاء سموحة ليصل الفدائي إلي 9 أهداف ليتصدر قائمة هدافي الدوري الممتاز ويتساوي مع رقم محمود تريزيجيه لاعب النادي الأهلي.

إنذار معتمد جمال

تلقي معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بطاقة صفراء بسبب انفعاله على قرارات التحكيم عقب إبداؤه اعتراضا على قرار الحكم محمد الغازي بـ إنذار محمد شحاتة لاعب وسط الزمالك.