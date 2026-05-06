الزمالك يطلب السعة الكاملة لإستاد القاهرة في إياب نهائي الكونفدرالية.. تفاصيل

طلب مسؤولو نادي الزمالك حضور الجماهير بالسعة الكاملة لإستاد القاهرة في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم 16 مايو الجاري.

وكتب الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الزمالك يطلب السعة الكاملة لإستاد القاهرة الدولي في نهائي الكونفدرالية يوم السبت الموافق ١٦ مايو الساعة الساعة ٩".

وحقق نادي الزمالك فوزًا مهمًا على نظيره سموحة بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت بينهما أمس الثلاثاء على إستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

ترتيب مجموعة التتويج في الدوري المصري بعد الجولة السادسة

1- الزمالك 53 نقطة

2- بيراميدز 51 نقطة

3- الأهلي 50 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 44 نقطة

5- المصري البورسعيدي 40 نقطة

6- إنبي 36 نقطة

7- سموحة 31