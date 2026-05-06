قضية رقم 16.. نادى الزمالك في قبضة الفيفا| تفاصيل مثيرة

‏يواجه نادي الزمالك سلسلة من القضايا المالية داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، نتيجة مستحقات متأخرة لعدد من اللاعبين والمدربين وأندية خارجية، وهو ما تسبب في تكرار قرارات إيقاف القيد خلال الفترة الأخيرة.

وتضم قائمة القضايا عدداً من المطالبات المالية التي صدرت فيها أحكام أو ما زالت قيد المتابعة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

وتعرض نادي الزمالك اليوم الأربعاء لإيقاف قيد لـ 3 فترات للمرة الـ 16 حيث جاء بسبب‏ قضية البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الفريق السابق.

نادي الزمالك لم يستأنف على القضية الخاصة بالمدرب البلجيكي فيريرا و‏أصبح الحكم نهائيًا بـ ‏إجمالي المستحقات 400 ألف دولار.

16 قضية في الفيفا

جوزيه جوميز

لويس كاسترو

أندريه بيكي

جواو غيديس

كريستيان جروس

فرجاني ساسى

نادى أستريلا أمادورا البرتغالي (صفقة شيكو بانزا)

نادى نشارولو البلجيكى (صفقة عدى الدباغ)

نادي نهضة الزمامرة المغربي (صفقة صلاح مصدق)

نادى اوليكساندريا الأوكراني (قضيتن صفقة خوان الفينا)

ابراهيما ندياى

نادي سانت إتيان الفرنسي (صفقة بنتايج)

نادي اتحاد طنجة المغربي (صفقة عبد الحميد معالى)

أحمد الجفالي

يانيك فيريرا