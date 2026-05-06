محمد السيد ينشر صورة لإصابته خلال مباراة الزمالك وسموحة

علق محمد السيد لاعب وسط نادي الزمالك، على إصابته أمام فريق سموحة بالمباراة التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري.

ونشر محمد السيد ، صورة لقدمه عبر إنستجرام، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة سموحة فى الدورى الممتاز.

تفاصيل إصابة محمد السيد

وكشف الجهاز الطبي عن إصابة محمد السيد لاعب الوسط بالتواء في الكاحل، فيما أصيب محمود بنتايج الظهير الأيسر بجرح قطعي.

وفاز فريق الزمالك على سموحة بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 53 نقطة ينفرد بصدارة جدول ترتيب المجموعة، في حين توقف رصيد سموحة عند 31 نقطة يحتل المركز السابع.