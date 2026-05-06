سيراميكا كليوباترا: سنواجه الزمالك من أجل الفوز .. ولا نخشى الانتقادات

أكد محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق سيراميكا كليوباترا ، ان فريقه سيخوض مباراة الزمالك في ختام بطولة الدوري ، المقرر لها يوم ٢٠ مايو الجاري ، علي إستاد القاهرة ، من اجل هدف واحد ، وهو تحقيق الفوز .

وأشار عبد الكريم في تصريحات مع كريم رمزي ببرنامج لعبة والتانية، الي ان الجهاز الفني واللاعبين يضعون نصب أعينهم الفوز وحصد الثلاث نقاط، من اجل استمرار النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق في الفترة الأخيرة والتي كان آخرها التعادل مع بيراميدز .



وقال ان شخصية علي ماهر لا تهتم بالانتقادات او الاخبار التي تشير الي انه سيكون هناك رغبة لمجاملة الاهلي ، خلال مواجهة الزمالك بتعطيل الفريق لصالح الفريق الأحمر باعتباره احد ابناء الاهلي، لافتاً الي ان الجهاز الفني لا يخشى الانتقادات او هذا النوع من الاتهامات .

استعدادات سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك

وقال ان الوقت سيكون كافيا لحصول لاعبي سيراميكا علي الراحة قبل مواجهة الزمالك بسبب تلاحم مباريات الدوري في الفترة الأخيرة.

واختتم تصريحاته بأن سيراميكا يسعى.. لانهاء الدوري بشكل جيد بعد ان احتل الفريق المركز الرابع واقترب من المشاركة في بطولة الكونفيدرالية.