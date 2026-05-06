تأهل لـ الكونفدرالية.. 3 ألقاب محلية وإنجازات تاريخية لـ سيراميكا كليوباترا

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، في المباراة التي جمعتهما على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع فيسبوك، وعلّقت قائلة: "إنجاز جديد.. طموح أكبر.. فريقنا يحقق المركز الرابع في الدوري لأول مرة في تاريخه. علي ماهر.. كلاكيت خامس مرة في إفريقيا. سيراميكا كليوباترا"

وبهذا التعادل، احتفل لاعبو فريق سيراميكا بحصد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بعدما وصل الفريق إلى النقطة 44، متفوقًا بفارق 4 نقاط على المصري البورسعيدي صاحب المركز الخامس برصيد 40 نقطة.

إنجازات سيراميكا كليوباترا

حقق نادي سيراميكا كليوباترا لكرة القدم، منذ صعوده للدوري الممتاز موسم 2020-2021، إنجازات بارزة أبرزها الفوز بلقب كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة (3 مرات متتالية) في نسخ 2022-2023، 2023-2024، و2024-2025.

ويعد فريق سيراميكا كليوباترا منافساً قوياً في المسابقات المحلية المصرية ونجح في جذب نجوم الدوري الممتاز لإرتداء قميصه.

بطولات سيراميكا كليوباترا:

كأس رابطة الأندية المصرية 3 ألقاب:

توج فريق سيراميكا كليوباترا باللقب الأول نسخة 2022-2023 عقب الفوز في المباراة النهائية على المصري البورسعيدي.

حصد فريق سيراميكا كليوباترا اللقب الثاني نسخة 2023-2024 وفاز على طلائع الجيش بنتيجة 3-1.

حصل فريق سيراميكا كليوباترا علي اللقب الثالث نسخة 2024-2025 وحقق اللقب الثالث على التوالي.

الدوري المصري الممتاز: صعد فريق سيراميكا كليوباترا لأول مرة في تاريخه موسم 2020-2021.

وقدم فريق سيراميكا كليوباترا أداءً متميزاً في المواسم اللاحقة، حيث أنهى موسم 2023-2024 في المركز السادس برصيد 37 نقطة.

ونجح فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر في النسخة الحالية من الدوري الممتاز فى بلوغ المركز الرابع ومن ثم التأهل إلي كأس الكونفدرالية الإفريقية.