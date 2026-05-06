دونجا: حصد الثلاث نقاط أمام سموحة أهم من الأداء.. وغياب «بيزيرا» سيؤثر على الزمالك أمام سيراميكا

أكد تامر عبد الحميد دونجا، نجم الزمالك السابق ، أن تحقيق الفوز في مرحلة الحسم وحصد النقاط الثلاث يعد الأهم، بغض النظر عن مستوى الأداء، وذلك عقب انتصار الزمالك على سموحة بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة الدوري المصري الممتاز.

وقال “دونجا” خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور إن الزمالك نجح في الوصول إلى النقطة 53 ومواصلة تصدر جدول ترتيب الدوري، مشددًا على أن الفريق يركز حاليًا على حسم اللقب في الجولات المتبقية.

اسكواد الزمالك مش قوى وبيزيرا صنع الفارق

وأضاف لاعب الزمالك السابق أن اسكواد الفريق ليس الأقوى، لكن بيزيرا صنع الفارق خلال مواجهة سموحة، مؤكدًا أن غيابه عن المباريات المقبلة سيؤثر بشكل سلبي على أداء الفريق.

وأشار دونجا إلى أن دعم جماهير الزمالك وروحهم كان لهما دور كبير في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وتحدث دونجا عن ناصر منسي، مؤكدًا أنه يحتاج إلى مراجعة نفسه، في ظل تراجع مستواه بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على صعوبة مواجهة سيراميكا المقبلة، مشيرًا إلى أن المباراة ستكون تحديًا كبيرًا للزمالك في مشواره نحو التتويج بلقب الدوري.