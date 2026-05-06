خالد أبو بكر: ما يحدث في سيراميكا كليوباترا يؤكد نجاح رؤية النائب محمد أبو العينين

أشاد المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، بالنائب ورجل الأعمال محمد أبو العينين، مؤكدًا نجاحه في بناء فريق قوي لنادي سيراميكا كليوباترا.

وأشار "أبو بكر" عبر حسابه الرسمي على موقع“فيسبوك”، إلى أن محمد أبو العينين استطاع تكوين فريق وصفه بـ”المحترم”، لافتًا إلى أن القيمة السوقية للنادي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا موسمًا بعد آخر، في ظل ما يُحققه من تطور فني وإداري.

وأضاف أن هناك لحظات تاريخية فارقة تصنع مستقبل الأندية وتكتب لها تاريخًا جديدًا، مُتسائلًا عما إذا كان فريق إدارة النادي بقيادة النائب أبو العينين قادرًا على استثمار تلك المرحلة لصناعة إنجازات كبرى خلال الفترة المقبلة.

سيراميكا كليوباترا وبيراميدز

وحسم التعادل الإيجابى مواجهة سيراميكا وبيراميدز بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج من بطولة الدوري الممتاز.

ترتيب سيراميكا وبيراميدز

بهذه النتيجة رفع فريق سيراميكا رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع في جدول مرحلة التتويج بالدوري، فيما رفع فريق بيراميدز رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثانى.