الكونفدرالية في خطر.. أوراق رابحة في اتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك

وتنقل مباراة فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري يوم السبت القادم في العاصمة الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بي ان سبورت.

ويمتلك فريق اتحاد العاصمة عدة نقاط قوة في مباراة الذهاب نقاط قوة تميزه على نظيره الزمالك المصري.

نقاط القوة

يدخل اتحاد العاصمة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه بلقب كأس الجزائر إلى جانب امتلاكه عاملي الأرض والجمهور ما يمنحه أفضلية في قيادة طاغية والتحكم في رتم المباراة .

ويستفيد فريق اتحاد العاصمة من أجنحته السريعة اللذين أثبتوا قدرتهم على التسجيل وخاصة الإيفواري كاماجاتي وأحمد خالدي.

ونجح السنغالي لامين نداي المدير لافني لاتحاد العاصمة في خلق صورة ذهنية جيدة له حيث نجح في خلق توازن في جميع البطولات التي شارك فيها.

نقاط الضعف

يحتل اتحاد العاصمة المركز ال12 من بطولة الدوري الجزائري برصيد 29 نقطة ويعيش اتحاد العاصمة فترة من التراجع في ظل وجوده في المراكز المتأخرة في جدول ترتيب الدوري الجزائري.

واستقبلت شباك اتحاد الجزائر العديد من الأهدف حيث يعاني من الهشاشة الدفاعية هذا الموسم.

كما تتسم الدفاعات في صفوف فريق اتحاد العاصمة الجزائري بالثغرات الدفاعية والخطوط الخلفية المفتوحة.